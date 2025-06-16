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揭開不生真相 聯合國：生育率下墜是因為財務焦慮

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

不結婚生孩子、結了婚不生孩子，或是傳統的結婚生子，現在都可被社會接受，社會學家認為，這是這一代年輕人更自由的象徵，他們可以擺脫傳統約束，選擇自己想要的生活模式。但這種說法可能無法反映社會現實，聯合國報告一針見血的指出，全球年輕人都不再想要多生孩子，原因不是自由意志，而是他們怕沒錢。

許多人現在或預計生育的孩子，人數都比想要的少。聯合國人口基金最新報告指出，各國政府正陷入「生育謬誤」，報告指出，政策制定者未能認識到真正的危機，人們不多生孩子的原因就是擔心錢。

報告調查四大洲 14 個國家的 1.4 萬人，受訪的國家包括韓國、泰國、義大利、匈牙利、德國、瑞典、巴西、墨西哥、美國、印度、印尼、摩洛哥、南非和奈及利亞，占全球人口的三分之一。

這些國家經濟程度發展不一，但發現一個普遍的問題就是「經濟保障」，是人們考慮是否生育的主要因素。聯合國人口基金負責人表示，全球生育率已開始出現前所未有的下降，大多數受訪者都想要兩個或兩個以上的孩子。生育率下降很大程度上是因為許多人感到無法建立自己想要的家庭，這才是真正的危機。

報告指出，現代社會認為生育是一種可以自由選擇的事情。不幸的是，事實並非如此。該報告反駁一種現代流行的說法，就是年輕一代，特別是女性，不生孩子是因為孩子會影響她們想要的生活方式。

擔憂養不活孩子

研究人員發現現代人普遍存在一種挫折感，他們擔憂如何養活孩子。北卡羅萊納大學人口中心主任表示，聯合國報告的結論，與她自己在美國進行的生育率研究一致，人們的目標、期望和結果之間存在不匹配，通常與經濟方面的擔憂有關。她補充說，人們與其說是「拒絕」生育，不如說是出於對經濟保障的擔憂，認為「現在還不行」。

專家指出，一些國家提供的生育獎金和其他短期福利，並沒有增加人口規模，因為他們沒有考慮到持續存在的結構性問題，例如缺乏帶薪育嬰假、兒童照護和住房成本。對有些人而言，比錢更大的障礙是缺乏時間，哥倫比亞大學人口與家庭健康系主任認為，現代職業婦女承擔更大的壓力，她們需要花時間陪伴孩子，同時還要努力實現自己的抱負，感到心力交瘁。

生活品質有關

聯合國報告點出一個盲點，就是社會不應該將人口減少歸咎於個人，而應該仔細研究那些讓人們懷疑自己能否安全撫養孩子的條件，因此提高生育率的方法，不只應該只看出生率，而應該討論整體生活品質是否健全。

聯合國調查未提及科技在改變勞動力動態方面的作用，哥倫比亞大學教授提到，AI 興起預計將取代部分人類任務，並可能改變家庭組成與工作生活之間的關係，至於會對人口規模產生什麼影響，還需要進行更多研究才能全面了解工作和家庭之間的連結。

但無論如何，最重要的還是擔憂錢，若 AI 釋放出時間但也讓人沒了收入，更別指望年輕人願意多生孩子，人口高峰可能會比預期時間更早到來。

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