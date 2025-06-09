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年輕不是本錢 分析：畢業生面臨40年來最糟就業市場

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Paul Sableman CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Paul Sableman CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

畢業後進入穩定企業上班，幾乎是不需思索的人生路線，但現在這條路可能不太好走。年輕就業市場面臨 40 年來最糟糕的境地，《紐約時報》過去幾個月訪談經濟學家、企業高層和年輕求職者後，發現一個令人不安的結論，即初階工作職缺愈來愈少，至少在一定程度是被 AI 快速進步害的。

過去幾十年，年輕大學畢業生失業率幾乎總是低於整體經濟水準，有時甚至低得多，因為他們是相對廉價的勞動力，過去十年職場流行 35 歲無用說，企業偏愛年輕新血，認為他們不但便宜，且善用科技，有創新力，無論在職場內外，年輕廉價勞動力全面輾壓中年員工。但一夕之間，年輕人從高度跌落，遭遇 40 年來最差的就業環境。

據紐約聯邦儲備銀行稱，過去幾個月，美國應屆大學畢業生的就業狀況「顯著惡化」 ，失業率目前高達 5.8%，異常高。即使是剛從精英課程畢業的 MBA 學生也很難找到工作。

各大公司在入門級工作自動化方面正在快速推進，AI 公司也在競相打造能夠以極低成本取代初級員工的「虛擬員工」。企業對自動化的態度也在改變，一些公司鼓勵管理人員「AI 優先」，僱用真人之前，先測試 AI 能否勝任某項任務。

研究勞動市場的研究公司牛津經濟研究院發現，應屆畢業生的失業集中金融和電腦科學等科技領域，這些領域的 AI 發展速度更快，入門級職位被 AI 取代的速度遠高於其他產業。

報導訪談一名科技業主管表示，已停止招募需 3~7 年經驗的中級軟體工程師，另一家新創公司稱，現在只僱用一名資料科學家完成公司之前需要 75 人團隊才能完成的任務。

AI 公司之所以選擇軟體工程和其他技術領域作為切入點，是因為這些領域最容易成功，也是因為這些領域本身的勞動成本最高。但這些公司相信，同樣的技術很快就會應用於從諮詢到金融再到行銷等數十個職業領域的自動化。

取代初級白領工作

哈佛大學經濟學家表示，「如果從基本原理思考生成式 AI 能做什麼，以及它能取代哪些工作，會發現它就是年輕大學畢業生在白領公司裡做的事情。他們閱讀並整合資訊和數據，製作報告和簡報」。

但這並不代表會大規模失業。大多數經濟學家認為，大學畢業生失業率上升背後有多重因素，包括大型科技公司招募放緩，以及川普總統經濟政策的普遍不確定性。

LinkedIn 首席經濟學家也不認為嚴峻的就業市場，是 AI 影響，主要仍是經濟環境不確定性太高，一些企業過於關注未來的利潤率，以至於不太願意僱用大量的入門級員工，因為這些員工通常需要花時間在工作中學習。

警報開始響起

即使入門級職位不會立即消失，但這些職位只是短暫存活，可能會導致公司針對入門級員工的職業培訓、指導和投資不足，這些員工就沒有機會為以後擔任更高階的職位做好準備。

更令人擔憂的是，經濟學家估計，經濟衰退會加速技術變革，因為公司會趁經濟低迷，裁減效率較低的員工，並從任何可用的技術榨取生產力。即使雇主沒有直接用 AI 取代人類員工，AI 基礎設施的高支出也可能擠佔新員工支出。

許多大學生已經在防範未來，史丹佛大學畢業生表示，他們已經知道 AI 的威脅，同學們很少有人選擇傳統科技和金融業，更多人選擇創業等高風險行業，他直言「如果人類即將在強大的 AI 系統面前失去勞動力優勢，那麼人類最好趕緊做點大事」。然而創業更需要資源，無論金錢、人脈與本事，更多沒有籌碼的年輕人，只會面對更茫然的就業未來。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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