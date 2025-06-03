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從「狼人」到「鼠人」 年輕人拒絕就業將衝擊廣泛

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

讀書是為了謀得好工作，畢業就進入職場，應該是每個年輕人不需思索的任務。但現在不一樣了，年輕人畢業後不急著找到一份正職，而是過著對自己而言更平衡的生活，專家稱，這可能是幾十年來最重要的文化轉變。

這不是單純薪水低的問題。當千禧世代在 2000 年代畢業的時候，也面臨一個低薪的經濟背景，出社會第一份工作 22k 是常態，當年畢業生仍然一批批的進入職場，秉持的一個價值觀是「努力工作，盡情玩樂」，但現在年輕人底薪遠比 22k 高，但他們很抗拒工作，甚至出現一群「鼠人」，過著低能量的日常生活，只做最低限度的工作來維持生計。

無論是在中國、美國或歐洲，Z 世代明顯拒絕忙碌，愈來愈多大學畢業生繼續過著打工的生活，不想當一個朝九晚五的上班族，對自己的未來也沒有長遠規劃。《MarketWatch》文章分析年輕人為何對自己的未來態度如此消極，雖然講的是中國，但應該放諸四海皆準。

身心健康比賺錢更重要

專家分析，現代人更重視自己的生活平衡，傳統的成功目標只是其次。一項對 17,000 名受訪者進行的研究中表示，美國 Z 世代的年輕群體在職場面臨的障礙，包括焦慮、心理韌性較低，以及對薪資、職業前景和工作與生活平衡的不滿，因此現代年輕人的優先事項是身心健康，其次才是財富積累。

Z 世代問題全球皆然，中國「996」的工作高壓模式造就過去幾十年中國職場的狼性文化，但現在年輕人正在反抗。截至 2025 4 月，中國 16~24 歲青年失業率為 15.8%，雖然較前幾個月略有下降，但仍顯示就業市場困難，專家分析，主要原因是他們拒絕傳統的高壓文化，但市場上卻缺乏這種理想的就業機會。

企業釋放善意適應文化轉變

現在中國從新創公司到中型企業，為了找到適合人才，不斷的釋出善意，包括提供更靈活的工作安排，優先考慮員工福祉，並提供更清晰的職涯發展途徑，彰顯更人性化、更適應性的辦公室文化。

如有些企業提供遠距工作選項、「健康日」，以及培訓與升遷計畫，甚至一些國有企業也放寬服裝要求，並重新評估內部績效指標，來適應不斷變化的勞動力期望。

在快速發展和城市轉型的背景下成長起來的一代人，現在正在提出更尖銳的問題，懷疑究竟什麼是「美好生活」，以及不斷的犧牲是否值得。

年輕人表現出對更平衡、更充實的生活的渴望，擺脫傳統工作文化的繁瑣要求。長期觀察中國動態的作者認為，中國年輕人的這種轉變，挑戰人們對職業道德和成功的長期看法，引發全國關於勞動價值、成就定義和心理健康重要性的討論，對國家的經濟和社會有著更廣泛的影響。而一個反應更慢、更具懷疑精神的一代人的崛起，可能標誌幾十年來最重要的文化轉變之一。

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