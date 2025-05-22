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不是年輕人 研究：現在最痛苦的是X世代

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

現在媒體動輒談論年輕的千禧世代出生多麼不幸，最近又談到 Z 世代一出社會就面臨永遠負擔不起的生活成本，擔憂他們的未來與心理狀態。其實最痛苦的都不是這兩個世代，一項調查發現，痛苦指數最高的其實是 50 歲的 X 世代。

每個世代都有怨言，出生於 1997 年至 2012 年間的人可能會說社群媒體毀了他們的童年。千禧世代抱怨他們買不起房子。嬰兒潮世代會說退休生活充滿不確定性。但許多人忘記 X 世代，也就是出生於 1965~1980 年這群人，也在遭受痛苦。

市場調研公司益普索 (Ipsos) 最近在 30 個國家進行的民意調查發現，31% X 世代表示他們不快樂，比例是所有世代中最高的。《經濟學人》分析 X 世代不開心的原因，點出幾個可能因素，其中之一是這個世代剛好處於人生的「U 型谷底」。

U 型曲線是指年輕和老年階段最快樂，中年則充滿焦慮與疲憊，部分原因是慢性健康問題在中年開始出現。人們也開始意識到，他們在職業生涯中無法實現他們所希望的一切。除此之外，X 世代通常需要同時照顧自己的孩子和父母。

收入更少開銷更大

X 世代的壓力更大。他們花在照顧家人支出更多，美國 X 世代將 5% 支出用於照顧 18 歲以下或 65 歲以上家人，嬰兒潮世代只有 2%。部分原因是收入不如上一代。智庫調查顯示，X 世代 36~40 歲這個階段，實際家庭收入只比上代同年齡時高 16%，是所有年齡層增幅最小。

至於為什麼收入增幅會比較少，原因是十幾年前那場金融危機。通常人們收入會在中年快速成長，但不幸的是，X 世代剛好碰到 2007~2009 年全球金融危機，勞動力市場疲軟，管理職位大減，薪資調幅變少，許多人連工作都不保。

X 世代累積財富也做得很差。1980 年代，當許多嬰兒潮世代 30 多歲，全球股市成長四倍。但 X 世代 2000 年初準備大展宏圖，市場卻開始下跌，這段時期對股市來說很像遺落的十年，始於網路泡沫之後，最終以金融危機結束。

現年 30 多歲的千禧世代也享受到這幾年強勁的市場回報，千禧世代與 Z 世代在 31 歲時，財富大約是同齡 X 世代平均財富的兩倍。從 2010 年到 2021 年，歐元區千禧世代的名目淨資產成長兩倍，而 X 世代的淨資產成長不到一倍。

X 世代在買房處境也沒有上一代好，從嬰兒潮世代到 X 世代，房屋擁有率大幅下降。未來幾年，X 世代的地位可能不會有太大改善，預估美國的社會安全基金預計將在 2033 年耗盡，當時正是 X 世代退休時，將是第一批受到影響的世代。

千禧世代步入更糟糕後塵

X 世代雖然歷經風風雨雨，但整體處境上可能仍然比千禧世代好一點，千禧世代出社會就面臨金融危機，處於就業市場上最不利的起點，即使有些家庭的資產可能因這波股市上漲而累積，但同時物價、房價與各種生活費用都大幅上漲，唯一差別是千禧世代還沒有走到 U 型谷底，若加上中年焦慮，痛苦指數應該只會更甚 X 世代。

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