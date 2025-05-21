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遠距工作者敬業度最高 沒有彈性選項的員工最不快樂

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

遠距辦公、混合工作模式，或是沒有彈性的辦公室工作，可能各有優缺點。最近蓋洛普調查發現，完全遠距辦公者的工作投入程度最高，反而是只有辦公室工作選項的人工作投入度最低，自我感覺程度也最差。

蓋洛普《全球工作場所狀況》報告，針對 160 多個國家和地區的員工調查發現，完全遠距辦公的員工，最有可能全心投入工作，敬業度最高，其次為混合辦公的員工、可進行遠距辦公的辦公室員工，敬業度最低的是沒有遠距辦公選擇的辦公室員工。

員工敬業度衡量員工對工作的熱情，以及對團隊和組織的依戀程度，它直接影響團隊績效和業務成果。專家分析，遠距工作者可能更投入，因為他們在工作中擁有更多的自主權，這種自由使他們能夠發揮自己的優勢，更容易達到心流狀態，更有效的利用時間。

雖然遠距工作者的參與度更高，但他們感覺自己的生活積極向上的程度，卻沒有同樣的表現。調查發現，可以選擇遠距辦公的混合型和辦公室員工，比完全遠距辦公的員工，更有生活蒸蒸日上的感覺。然而，沒有遠距工作選擇，只能完全在辦公室工作的員工，是該群體中活力感受最低的一群。

過多自主權造成孤立感

與混合辦公和現場辦公的員工相比，完全遠距辦公的員工也更有可能感到憤怒、悲傷和孤獨。專家表示，物理距離會造成心理距離。對於一些員工來說，遠距工作可能感覺只是工作，沒有辦公室和混合工作所能提供的社交互動。孤立會增加孤獨感，在缺乏社會支持的情況下，會導致悲傷和憤怒。

此外，自主可能會帶來壓力。雖然許多員工希望在工作上擁有更多的自主權，賦予員工更多時間控制權可以提高員工參與度，但過多的自主權可能會造成壓力。最後一個因素是透過數位技術進行協作，有時候會是一種干擾，不同任務所帶來的挫折感也不同，遠距員工也可能無法獲得現場員工可用的某些資源和設備。

失敗的是領導力

針對這份報告，房屋建築公司奧康納集團 (The O'Connor group) 總裁認為，遠距工作並沒有失敗，失敗的是領導力。他表示，如果做得好，遠距工作能賦予人們保持專注和高效所需的自主權，但如果沒有結構性的自主權，只會快速導致倦怠和失去工作參與感。

他還觀察到，混合工作通常比完全遠距工作「更混亂」。如果期望不明確，就會滋生怨恨，尤其是在跨代際群體中，有些人感覺被束縛在辦公桌前，另一些人感覺被遺忘在家裡。

▲ 沒有彈性工作選擇的員工兩項指標表現都最差。(Source：蓋洛普)
▲ 沒有彈性工作選擇的員工兩項指標表現都最差。(Source：蓋洛普)

另外一個值得關注的發現是，只能在辦公室工作的員工，在工作投入程度與感覺蒸蒸日上充滿活力的兩個指標上，表現都最差。

調查反映現在更需要的是順應工作模式改變的管理制度，太多僵化的管理風格，只會失去人才競爭力。專家強調，領導者應該利用遠距工作的優勢，例如彈性工作流程，增強員工敬業度與心理狀態，同時也需要透過鼓勵社交互動來解決單獨工作的心理影響，建立一種讓員工即使不在辦公室也能感受到被重視的文化。

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