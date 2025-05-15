成本上漲、普通人不旅行了 美國廉航獲利模式不再有效

【文‧黃嬿】

廉價航空公司曾經是低成本、高客流量旅行的倡導者，但現在疫情後消費者行為轉變和成本上漲的市場巨大變化，似乎難以適應。由於美國中低收入者不旅行了，廉價航空發現維持獲利模式愈來愈難，陷入營運危機。

美中貿易戰嚴重影響旅遊需求，使所有美國航空公司都陷入困境。然而，廉價航空公司受到的打擊最為嚴重。今年第一季，西南航空、邊疆航空 (Frontier Airlines) 和捷藍航空等航空公司的營業利潤率大幅下降，而達美航空和聯合航空等傳統全方位服務航空公司，在消費者需求普遍下滑的情況下，仍保持利潤率。

廉價航空公司主要迎合對價格敏感的休閒客戶，對價格敏感的消費族群旅行需求減弱，並且主要在美國國內市場營運，而美國國內市場目前是旅遊需求最弱的市場，又面臨燃油價格上漲、勞動力成本上升，以及傳統全方位服務航空公司的競爭加劇，為了保護利潤，低成本航空公司採取的方法是削減航班運力，減少可用座位數量。

高收入家庭支撐傳統航空公司

相較傳統航空公司完全不受影響，雖然商務客戶比疫情之前少，但高收入家庭支出普遍增加，彌補了這份空缺，甚至還給航空公司帶來更多的獲利，達美航空目前 41% 的客運收入來自高階客艙，較 2019 年的 35% 大幅成長。

隨著高階旅遊需求大增，達美航空、聯合航空和阿拉斯加航空等全方位服務航空公司，已投入大量資金來抓住這一成長機會。阿拉斯加航空表示，航空業向高階化轉變將會持續很長時間。傳統航空公司也在趁機搶食廉航的客戶，如美聯航和達美航空增加航班，還提供較低的票價。

美國聯合航空執行長去年曾說，現代乘客更重視體驗而非低票價，如果不進行品質改進，廉價航空公司可能會倒閉。美國一些廉航也改變商業模式，提供更多優質服務，例如額外的腿部空間和類似商務艙的座位，或取消對改票的收費。

經濟衰退時刻尚未到來

隨著經濟成長放緩和通膨上升的可能性增加，專家預測廉價航空和傳統航空公司之間的利潤差距將繼續擴大。這現象與以前經濟衰退時期大不相同，以往經濟衰退時期，廉價航空公司表現優於市場，因為大家仍然在旅行，但需要便宜的機票。

市場認為，現在是低成本航空模式的一個重大轉折點。但邊疆航空執行長仍然保持樂觀，他不認為全方位服務航空公司的表現會優於廉價航空公司，他認為現在廉航面臨的困難，是因為美國國內航班座位供應過剩。

他相信歷史趨勢不會改變，如果經濟陷入衰退，商務旅行將會放緩，消費者將開始被迫降低消費水平，尋找更便宜的選擇，到時候就是廉航的機會。

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