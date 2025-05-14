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只是記錄駝鹿遷徙 瑞典「慢電視」吸引千萬人收看

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Stefan Serena CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Stefan Serena CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

生活節奏太快、資訊更新速度太快的世界，人們的大腦從來沒有真正休息過，長期下來，沒有快資訊滿足癮頭，人們只會出現缺乏多巴安的焦慮。現在歐洲許多國家盛行一種沒有聲音，只有影像的節目「慢電視」，瑞典公共電視記錄春季的駝鹿大遷徙，就吸引上千萬觀眾觀看。

駝鹿每年春天都會從瑞典的南方，穿越原始的雲杉和松樹森林，遷徙到北方的夏季大牧場，瑞典公共電視台從 2019 年起，每年為期三週，24 小時直播，記錄這個過程，通常鏡頭裡不會有什麼大事發生，但瑞典觀眾每年為此深深著迷。2019 年，當《駝鹿大遷徙》在瑞典公共電視台 (SVT) 平台上首次播出時，有近百萬人收看，去年暴增到 900 萬人，今年預計會突破千萬人。

記錄駝鹿遷徙事前準備工作也不簡單，事先鋪設 20,000 公尺電纜，安裝 30 多個遠端視訊和夜視攝影機。15 名工作人員在位於斯德哥爾摩以北 600 公里的於默奧的控制室工作，常常一整天都沒看到一隻駝鹿。

雖然節目大部分時間沒有發生任何災難性，或驚天動地的事情，卻能扣人心弦，因為當第一隻駝鹿出現時，SVT 會發送推播警報，螢幕上還有一個計數器，記錄有多少駝鹿出現在畫面裡，觀眾也可以在平台上即時對話。很多觀眾稱有時捨不得離開這個頻道，因為怕錯過駝鹿出現的片段。

慢電視成為風潮

媒體專家表示，該節目的成功是「慢電視」潮流的一部分，有人認為這種潮流是由已故美國藝術家安迪沃荷開創的，他在 1964 年拍攝的電影《睡眠》中展示了詩人約翰喬諾睡了 5 小時 20 分鐘。

2009 年挪威開始播出這類節目，當時內容是記錄卑爾根和奧斯陸之間長達七小時的火車之旅，吸引 100 萬人觀看，後來做了一個為期五天的乘船旅行記錄，當時挪威一半人口觀看該節目。此後，電視台每年至少播出一檔「慢電視」節目，包括 18 小時的鮭魚逆流而上、12 小時的柴火燃燒、24 小時的憲法學術講座、12 小時的編織馬拉松。《駝鹿大遷徙》製作團隊，就是受到挪威公共電視台的啟發。

除了瑞典之外，西班牙、葡萄牙、法國、英國、澳洲等國的廣播公司也跟進這類節目製作。2015 年，BBC 4 台播出運河駁船之旅的兩小時旅程，收視率是頻道平時的兩倍。媒體專家表示，「慢電視」節目不是透過情節和剪輯來加速，而是強調體驗，共同沈浸在等待某件事的發生，它的吸引力，正好在於沒有刻意營造的緊張和戲劇效果，讓人感到舒緩。

回歸正常生活節奏

看電視一直被認為是一種放鬆的方式，但如今看電視只會讓人更焦慮，更不用說滑手機。「慢電視」沒有音樂、沒有劇本、沒有旁白、沒有剪輯，正是現代人所需要的放鬆活動。奧斯陸大學媒體研究教授將「慢電視」比作一種窗戶或逃生閥，使觀眾能夠逃離電視媒體的快節奏。

除了節奏扭曲之外，相較現代媒體只關注的腥風血雨，這類不經矯飾的鏡頭，會讓人感覺即使日子過的不太好，但知道在瑞典的某個地方，有一頭駝鹿過著最好的生活，都能讓人感到安慰。

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