女性飲酒健康代價更高 科學家找到原因

【文‧黃嬿】

高收入、晚婚、隱性壓力更多，女性飲酒趨勢愈來愈明顯，讓科學家擔憂，由於女性身體代謝酒精的能力比男性差很多，因為飲酒而罹患腦損傷、認知缺陷、乳癌等各種癌症、心血管疾病、肝損傷和免疫系統功能障礙的風險更高。

去年美國疾病管制與預防中心發現 2016~2021 年，女性酒精相關死亡率增加 35%，遠高於男性增加 27%。一些研究人員推測，社會規範的變化可能是女性飲酒量增加的原因之一。

耶魯大學研究人員認為，現在女性的收入越來越高，結婚和生育的時間也越來越晚，可能會創造更多的飲酒時間和空間，已婚與已生育的女性也成為酒商行銷的新客群。

日飲不到兩杯就有影響

但研究發現，因女性飲酒量較低，飲酒過量健康風險比男性更大，男性每天至少需喝 3.2 杯酒才會增加過早死亡風險，女性只需 1.8 杯，健康風險包括腦損傷、認知缺陷、乳癌等各種癌症、心血管疾病、肝損傷和免疫系統功能障礙。世界癌症研究基金會最新建議，要避免乳癌，女性甚至應滴酒不沾。

耶魯大學科學家表示，女性飲酒健康風險更高，部分原因是酒精代謝與男性不同。酒精不溶於脂溶性，因此飲酒時酒精不會進入脂肪組織，只會分散到含水組織，女性水分含量通常比男性低，脂肪組織較多，故女性稀釋酒精液體較少，導致血液酒精濃度 (BAC) 較高。

此外，參與酒精代謝的主要酵素酒精脫氫酶，在女性身上活性會降低 40%，當年齡和體重相同的女性和男性，以相同的速度喝同量酒，女性血液酒精濃度會更高。

女性飲酒是因壓力

研究探討女性飲酒的原因多是壓力。男性更有可能體驗酒精的正面，如愉悅感覺和社交，但女性更有可能用飲酒減輕壓力。至於為何有差別，研究認為關鍵在大腦三個關鍵神經系統，前額葉皮質、紋狀體和杏仁核的基本上性別差異。

前額葉皮質負責衝動控制和決策等執行功能、紋狀體驅動尋求快樂的行為並處理獎勵，個體參與冒險場景時活化、杏仁核與情緒反應有關，尤其恐懼相關情緒反應。

腦部影像研究發現，男性紋狀體活躍度更高，更有可能從事危險行為。女性前額葉皮質比男性發育更早，能有抑制衝動的作用。但女性杏仁核反應性也更強，更容易受焦慮或其他情緒障礙影響。研究員表示，這也許可解釋為什麼女性與男性不同，女性尋求酒精不是為了刺激，而是回應負面情緒。

個人化治療新時代

研究員目標是切斷女性酗酒動機，因酗酒女性大腦免疫系統小膠質細胞比男性酗酒者更嚴重缺乏。免疫功能障礙和發炎交織，部分神經免疫系統故障時，就會導致發炎加劇或慢性發炎。

減少發炎會改變追求酒精的行為，老鼠實驗，研究員使用阿普斯特藥物，阻斷已知促進發炎反應的訊號路徑，可降低壓力下老鼠選擇酒精的可能性，將來會調查小膠質細胞嚴重缺乏是否也會影響老鼠行為。科學家呼籲，酒精是導致癌症的重要原因，找到差異化療法，才能減少女性酗酒的健康風險。

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