年輕時糟蹋身體 36歲就會開始衰老

【文‧黃嬿】

別以為還年輕，過著糟蹋自己健康的生活不會怎樣，芬蘭科學家追蹤數百名參與者 30 年來的健康情況發現，年輕時吸菸、過度飲酒和缺乏運動等有害的生活方式，最早在 36 歲就會感到身心衰老症狀。

生活方式與健康相關研究很多，但先前的研究通常追蹤個體從中年起的情況，時間跨度通常為 20 年左右，而這項新研究探索的時間更早，從成年早期就開始，研究還探索這些生活方式的選擇，長時間下來，不只影響身體健康而且影響心理健康。

研究追蹤 1959 年出生於芬蘭城市的數百名兒童，從童年到 60 歲出頭的狀況，並在 27、36、42、50 和 61 歲時分析身體檢查數據，評估他們的健康狀況。包括調查他們的憂鬱症症狀和心理健康狀況，以及血壓、腰圍、血糖、膽固醇和其他血脂水平，綜合代謝風險評分評估身體健康狀況。參與者還需要自我評估過去一年的健康狀況。

研究人員在每個時間點分別調查參與者的三種危險行為程度，包括吸菸、酗酒，定義為女性每年至少消費 7,000 克酒精，男性每年至少消費 10,000 克酒精，以及缺乏身體活動，定義為每週運動少於一次。

不健康行為各階段都有殺傷力

研究結果顯示，在任何時間點從事這三種不健康行為的人，與沒有從事這三種不健康行為的人相比，在憂鬱症狀、代謝風險、心理健康與自評健康狀況都更差，其中缺乏運動與身體健康狀況不佳密切相關，吸菸主要與心理健康狀況不佳有關，而大量飲酒則與心理健康和身體健康狀況下降有關，長期從事這三種危險行為的人，分數更糟。當參與者 30 多歲時，影響就會出現。

作者表示，中年時期養成更健康的習慣對老年也有好處，研究發現，從 36 歲到 61 歲這段時間內，這種關聯基本上相似，但年輕時糟蹋身體並非沒有傷害，不良的生活方式累積，到 36 歲時就會顯現出來。

這項研究可能適用於 1950 年代末和 1960 年代在芬蘭和其他西方國家出生的人。然而，由於文化和社會變化，以及當今社會有不同的生活風險因素，年輕一代可能有其他不良的生活方式，影響身心健康。但基本上，心臟病和癌症等非傳染性疾病造成全球近四分之三的死亡，透過遵循健康的生活方式，個人可以降低罹患這些疾病的風險並減少早逝的幾率。

研究強調及早解決吸菸、酗酒和缺乏運動等有害健康行為的重要性，養成更健康的習慣永遠不嫌晚。想要健康老化，最好從現在就開始戒除不良習慣。該研究已發表在《醫學年鑑》期刊，被視為至今最全面的長期研究之一。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】