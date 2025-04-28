包包掛飾為何風靡年輕世代 專家：自我獨特性的延伸

【文‧黃嬿】

包包掛飾不足為奇，但包包掛著十幾個吊飾，可能只會出現在東京迪士尼等地，但去年開始達巔峰，年輕人時興包包掛著大串飾品。心理學家分析，包包掛飾與時尚選擇一樣，是種宣揚自我與獨特個性的延伸，且不必花太多錢。

過去幾年流行的「低調奢華」等日漸式微，一年多來，鑰匙圈、飾物、珠寶和其他有趣可愛配件掛在包包上的現象愈來愈普遍，對某些人來說，這些飾品只是為無趣的包包增添趣，但對大部分年輕女孩來說，飾品重要性更深遠，因是個性的延伸。

要展現獨特性，包包附加可愛小飾品是種輕鬆玩法，不需花太多錢。此外，飾品也是與他人分享自我的方式，讓別人了解其他人如何看待自己，以及希望別人如何看待自己。心理學家將掛飾比喻為表情符號，就像個人資料添加表情符號。

年輕 Z 代與 AHPLA 世代受訪者表示，包包掛飾是個性的展現，他們會觀察包包飾品判斷主人個性，以及是否「對他產生好感」。譬如看到有人掛 Labubu 包包飾品，雖然引領掛飾熱潮的正是 Labubu，但仍會讓人感覺這個人可能過度追隨潮流。他們也會觀察包包飾品來確認某人是否為 ACG 作品同好。

看準這股熱潮，現在各大品牌商從時尚、化妝品到食品業者，都在製作包包飾品，吸引年輕消費者群體的青睞。奢侈品牌也在拚掛飾，當成將來忠誠消費者的入門踏板。紐約帕森設計學院教授表示，吊飾對 Gucci、路易威登和卡地亞等大品牌來說就是免費行銷，幫助精品品牌鞏固客戶忠誠度，同時成為將來消費者的入門斜坡。

能輕易擁有的廉價奢侈品

但玩過頭也會適得其反，最近社群媒體批評路易威登要價 1,000 美元的食物掛飾，這些掛飾做成羊角麵包、甜甜圈、巧克力棒、幸運餅乾、披薩等，不只價格貴得離譜，食物設計毫無意義可言，有人更批評目前通膨背景，很多人甚至連食物都買不起。但即使備受批評，仍有很多奢侈品擁護者收集一般人覺得離譜的掛飾。

品牌也利用個人主義興起，讓買不起好幾萬元包款的年輕消費者，卻買得起價值幾千塊的鑰匙圈掛在包包上，先收服這群人再說。

包包連串飾品也反映現代人不再墨守成規，行事低調，展現自我與個性化更重要，物價高漲年代，物質主義者負擔太大，吊飾是種相對廉價的小確幸。流行文化專家分析，包包飾品風潮是時代背景下的產物，且這股潮流應該會持續一段時間。

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