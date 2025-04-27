AI可以當很好的聊天對象 研究：當員工就免了

【文‧黃嬿】

最近愈來愈多人加入 ChatGPT 行列，甚至有人用到有感情，只要用過就離不開它，更可能成為一般人的最佳助理，老闆的最佳員工，但目前這個願景可能有點難達成，卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University) 實驗，打臉 AI 取代人類員工假設，AI 時代只會更需要人類員工。

AI 未來很容易想像，不是只像聊天機器人執行一次性指令，而能獨立代表個人行事，做出決策，且幾乎不需干預，在陌生環境執行任務，譬如想買吸塵器，有智慧的 AI 理論上可幫忙挑選甚至下單。企業也一樣期待 AI 能耐，Google、亞馬遜、OpenAI 和其他主要科技公司競相打造 AI 代理。

德勤調查超過 2,500 名高階主管，超過 25% 表示正在「大規模或非常大規模」探索 AI 代理。Salesforce 執行長曾說，今天執行長將領導最後一批全人類勞動力。Nvidia 黃仁勳也預測，每家公司 IT 部門很快都會「成為 AI 代理的人力資源部門」。OpenAI CEO Sam Altman 表示，今年 AI 代理商將「加入勞動力大軍」。

兩年前，OpenAI 發布一項引起廣泛討論的研究報告，稱金融分析師、管理人員和研究人員等職業最有可能被取代。但目前還不清楚，這些 AI 代理到底有多厲害。

AI 無法處理複雜任務

卡內基美隆大學電腦科學家 Graham Neubig 等人做一場實驗，模仿一家小型軟體公司的布局，包括內部網站、類似 Slack 的聊天程式、員工手冊以及可以聯繫的虛擬 HR 經理和技術長，AI 代理可以瀏覽網頁、編寫程式、在電子表格中組織資訊，以及與同事溝通。研究人員指示 Google、OpenAI、Anthropic 和 Meta 的 AI 模型來完成真實員工在金融、行政和軟體工程等領域可能執行的任務。

AI 必須完成不同任務，譬如 AI 必須瀏覽多個文件來分析咖啡連鎖店的資料庫。在另一個測試中，AI 被要求收集一位 36 歲工程師的回饋並撰寫績效評估。另一項任務要求 AI 觀看未來新辦公空間的影片導覽，選擇擁有最佳醫療設施的辦公空間。

結果並不理想，表現最好的模型，Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet 只完成不到四分之一的任務。其餘包括 Google 的 Gemini 2.0 Flash 和支援 ChatGPT 的 Flash，只完成約 10% 的工作。

一開始 AI 代理表現不錯，但隨著任務變得越來越複雜，由於缺乏常識、社交技能或技術能力而遇到問題，AI 也經常誤解與同事的對話，或不遵循關鍵指示，任務標記為完成實際上根本沒做完等等。結論是，AI 無法勝任多層次的工作。

其他研究也發現，AI 還不能靈活應對不斷變化的環境，另一項研究發現，當工具和指令太多時，AI 很難達到人類的水平。研究人員認為，雖然代理可以用來加速人類員工正在執行的某些任務，但它們目前可能無法取代所有任務。

研究人員直言，教導 AI 成為良好的對話夥伴相對容易，因此大多數最先進的 AI 系統都是不錯的聊天機器人，但很難教會它們做人類員工能做的一切事情。

連翻譯都無法取代

AI 至今的發展與當初想像的不同，以翻譯市場為先例，雖然機器語言翻譯已經很普及且準確，原本以為人類翻譯工作會消失，但在美國，從事該行業的人數仍然保持相當穩定。NPR 對人口普查局數據的分析發現，2020 年至 2023 年間，口譯員和筆譯員的數量增加 11%，美國勞工統計局預測，未來十年口譯員和翻譯員的職位數量將增加約 4%。

Neubig 表示，任何效率的提高都會導致需求增加，擴大語言服務市場的總規模，AI 對其他領域的影響也將遵循類似的軌跡。研究 AI 的麻省理工學院經濟學家 Daron Acemoglu 更坦白，他說 AI 的優秀程度常常被誇大，「在幾乎所有事情上，它最多只能幫助人類，最壞的情況是，甚至連幫助人類都做不到。」

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