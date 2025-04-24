AI 肯定會取代人類 未來企業規模更小、老闆更賺
【文‧黃嬿】
AI 不只知識豐富且愈來愈人性化，許多小朋友都已經習慣每天與 AI 對話，讓人遇見未來世界的互動樣貌。雖然很多專家認為 AI 不會取代人類勞工，只會增強勞工技能，但紐約投資銀行創辦人講出實話，表示 AI 正在完全取代人類，將來的企業規模會更小，老闆會更賺錢。
Benchmark 是美國創投公司，投資對象包括 Uber、Asana、Snap 和 WeWork 等大公司，合夥人 Victor Lazarte 表示「說 AI 不會取代人類簡直是胡扯，它完全取代了人類」，現在有兩種白領專業人士應該非常緊張，即律師和人資。
他稱現在法律和人資已被 AI 重塑。現在 AI 能完成資淺律師的工作，打造 AI 招聘工具的新創也加速募資，如 OptimHire、ConverzAI、Mercor 今年都募到 500 萬至 1 億美元，舊金山 Mercor 2023 年才創立，現在估值已有 20 億美元。
AI 履歷最佳化平台 Jobscan 指出，99% 財富 500 強公司使用 AI 篩選應徵者，但影響力遠不只申請初期。Resume Builder 調查發現，到 2024 年，超過 40% 公司將改用 AI 面試與應徵者交談。
雖然 AI 可能搶走人類工作，但也為企業帶來巨大動力。成本下降和生產力飆升，公司價值會提高，但規模卻縮小。Lazarte 表示，將來許多價值數兆美元的公司會由非常小團隊打造，持有股份的人與創辦人會更富有。但這種 AI 驅動的超精實企業崛起，可能是非常不穩定的力量，釋放巨大價值，但也可能加劇不平等。
AI 走出辦公室
比爾蓋茲也認為，人類勞動力供給急劇下降的未來，AI 進步會減少各行各業對人類勞動力的依賴。20 年後 AI 將取代藍領和白領，他主張機器人將來也能做人類體力活。
蓋茲表示，當 AI 發展出非常出色的手，可完成人類工作時，世界就不再面臨醫生、老師或工人等人力短缺，AI 能處理食品生產、製造和醫療診斷等，是天翻地覆的變化，為人類釋放大量時間，我們都能提前退休並工作時間更短，之後要面對的問題是哲學角度思考如何利用時間。
摩根大通執行長傑米戴蒙也有同樣看法，去年接受彭博社採訪時表示：「科技發展越盛，孩子能活到 100 歲，不會得癌症，且每週只需工作三天半。」
AI 影響不會止步於辦公室。馬斯克與未來學家 Raymond Kurzweil 都認為，運算能力和資料處理快速進步，導致 AI 在 2029 年超越人類集體智慧。Victor Lazarte 預測，很快就會有個應用程式告訴人們一天要做什麼，他樂觀說：「我們會喜歡它，且會服從它。」
- A tech investor says AI is already coming for jobs — and 2 professions should be very nervous
- Bill Gates says if AI will make humans work three days a week, then that's okay
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言