債務纏身又失業 留學生美國夢成幻影

【文‧黃嬿】

對許多亞洲學生來說，去美國留學是畢生夢想，也是許多父母的盼望，大家都想當美國人。但現在人人趨之若鶩的國家招牌搖搖欲墜。某印度留學生在社群發文，引發討論，他以血淋淋的經驗，說美國夢已碎，年輕人留在自己國家更好。

留學生遠赴他鄉，目的不只是那張證書，而是去別國找尋更好生活，前提是先要找到穩定工作，但現在歐美許多國家就業前景急劇下滑，留學生可能只有一身債務跟著回國。

某 27 歲印度留學生分享血淋淋的經歷，他說 2022 年背負 400 萬盧比貸款（約台幣 155 萬元）赴美攻讀理學碩士，2024 年畢業，但經濟不景氣、簽證及實習機會有限，一年多還沒找到工作，嚴酷現實迫使他返回印度，留下沉重的債務和不確定的未來。

他說父親小型製造業倒閉，父親也病倒，無法再提供經濟支援，別無選擇只好返回印度，最後找到月薪 75,000 盧比（近新台幣 3 萬元）的工作。由於每個月要還 6.6 萬盧比貸款，他可以花用的錢只剩 9 千盧比。

他說兩年求學生涯，讓他感覺一生都要為當初所做的決定付出代價，他們本是溫和的中產階級家庭，現在已處於破碎邊緣。「美國是蜜糖之地，但這全是騙局，這個地方現在很難找到工作，來了只會背負債務。」警告印度同胞三四年內不要來美國，他知道很多印度學生現在都陷入憂鬱狀態。

就業市場嚴峻，普通人別來

其他人也紛紛分享悲觀留學現狀，某英國留學生表示，2021 年以來英國就業形勢就很嚴峻，除非是牛津與劍橋等級，或只想要學位，否則現在去英國留學毫無意義。他說 2022 年之前，學生畢業前就會收到兩三份工作邀請，現在畢業一年多了連一份工作都沒有。當然，很有錢就另當別論，可承擔找不到工作的風險。

美國硬體工程師也道出美國就業市場現狀，他認為美國就業市場很糟糕，建議來美國攻讀碩士學位之前，至少要有三四年工作經驗，學校必須是專業領域排名前 10~15 大學才有價值，即使這樣也可能要半年才找得到工作。

如果來美國留學工作，目的只是賺錢，更建議早點放棄，除非菁英階級職位或金融領域，如量化分析師等，否則美國輕鬆賺錢的日子一去不復返。印度如果加入 DE Shaw、Rubrik 等公司，也會賺到很多錢，相較之下，留在自己國家會更好。

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