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化禿頭危機為轉機 發現一種分子能喚醒休眠毛囊

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

人類從古自今一直在研發治療禿頭的祕方，比如古埃及人利用椰棗、狗爪、驢蹄混合物，美洲原住民利用絲蘭汁。現在，科學家們開發出一種新分子，可以重新喚醒休眠毛囊來逆轉脫髮困擾。

禿頭是多數男性不想面對的中年危機之一，脫髮由多種因素引起，包括自然衰老、壓力、荷爾蒙失衡、遺傳，儘管醫療持續進步，但對三分之一以上患者有效的補救方法僅少數幾個，因此許多人轉頭嘗試可疑偏方，或接受昂貴植髮手術。

最近，加州大學洛杉磯分校（UCLA）團隊確定名為 PP405 的小分子能喚醒長時間休眠但未損壞的毛囊。

詳細來講，科學家開發出 PP405 分子，用於抑制導致毛囊幹細胞休眠的蛋白質，進而喚醒幹細胞，2023 年團隊進行第一次人類試驗，於晚上就寢時間將 PP405 外用藥物塗在頭皮上一週，得到令人雀躍成果，研究人員對實際數據持謹慎態度，但相信這種治療方法未來將幫助有脫髮困擾的患者從毛囊根部重新長出頭髮。

雖然先天掉髮因素無法避免，但後天的生活方式能幫忙改善髮質健康，包括均衡飲食，確保攝取足夠維他命（如維他命 D、鋅、鐵）、蛋白質；高壓環境也會引發掉髮問題，學會放鬆技巧（如運動）減輕壓力也有助改善情況。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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