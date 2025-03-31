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身心俱疲不必吃藥 瑞士小鎮引入博物館處方

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Eleazar CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Eleazar CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

身心科診所一家家開，反應現代人生活步調太快、資訊爆炸導致焦慮與壓力已成為國病，然而心理問題不一定只能靠藥物，接觸藝術與美好事物，一直是有效解方。某瑞士小鎮要讓所有拿處方箋的患者，免費參觀博物館，透過藝術體驗，感受生命的活力。

藝術、音樂、舞蹈、體育等非藥物療法，可幫助人們應付壓力和絕望，恢復心理健康。2019 年世界衛生組織 (WHO) 研究發現，藝術促進心理健康，減少創傷影響，降低認知能力下降、虛弱和過早死亡的風險。

美國復健醫學會也表示，藝術創作，甚至只是觀看藝術品，都會對大腦產生影響，增加血清素、增加流向大腦與愉悅感有關的部分血液、培養新思考，想像更充滿希望的未來。

2024 年新加坡政府宣布成立國家精神衛生辦公室之外，同時實施國家心理健康和福祉策略，包括所有綜合診所推出心理健康服務，增加公共部門精神科醫生和心理學家的數量，學校增加更多輔導員等。

新加坡政府也重視非藥物治療，藝術治療是經繪畫、繪圖或雕刻等藝術課程，治療精神疾病和改善健康。新加坡多數公立醫院、安寧療護醫院、復健中心、學校和社區都能找到藝術治療師。

藝術治療用意是讓患者壓力時也自由表達和談論情感。新加波藝術治療師表示，許多患者正在處理危及生命的疾病或面臨重大醫療，壓力下或是當認知和情感處理受影響時，患者很難以語言表達感受，藝術提供間接交流，讓壓力紓解。

心理健康已是全球問題，不只新加坡重視，瑞士四分之一民眾都有心理健康問題，政府與醫療機構合作，提供藥物治療之外處方，如瑞士西部文化資產豐富的小鎮諾夏特 (Neuchâtel)，最近為居民啟動為期兩年實驗，讓患者參觀博物館，且是醫生治療的強制令。

瑞士地方政府表示，藝術可幫助放鬆心靈，也可為預防藥物，除了藝術體驗增強心理強度，參觀博物館需要起身走出家門，算長時間體力活動，強制令可讓病人走出家門，多活動。

如果成功，政府可將計畫擴展到戲劇或舞蹈等其他藝文活動，計畫實施者表示，雖然瑞士國家醫療保健體系療法並不包括藝術文化，但如果實驗結果非常有效，有朝一日，藝術體驗也有機會成為提升整體國民幸福感的國家處方箋。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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