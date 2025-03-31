環境製造出憤怒鳥 研究：交通噪音讓鳥類更具攻擊性

【文‧黃嬿】

住在城市的人，很難享受到一個安靜的時刻，窗外道路上的吵雜聲，尤其是交通噪音，只會讓人感到煩躁，最新研究發現，不只人會有這種感覺，連鳥都出現路怒症的症頭。

一項刊登在《動物行為》期刊上的研究針對加拉巴哥群島兩座島嶼上的 38 隻雄性黃鶯在噪音干擾下的行為，其中 20 隻鳥生活在道路附近，18 隻鳥在遠離交通的地方築巢。結果發現，居住在繁忙道路附近的加拉巴哥雄性黃鶯，在交通噪音環境當中，聽到另一隻雄性黃鶯的歌聲時，會表現得更具攻擊性。

研究小組在不同的日子播放兩種聲音片段，其中一個片段只收錄另一隻雄性加拉巴哥黃鶯的歌聲，而另一個片段除了另一隻黃鶯歌聲外還有交通背景噪音。結果發現，居住在繁忙道路附近的雄性黃鶯，在聽到交通噪音時表現得更具攻擊性，它們會接近揚聲器並繞著揚聲器飛行來尋找入侵者。

作者表示，雖然黃鶯走近一些，有可能只是為了讓其他鳥類聽到自己的叫聲，但並不是所有的雄鳥在靠近時都會唱歌，顯示這些走進的鳥已經準備吵架，因為如果發出聲音的是一隻真正的鳥，而不是一個揚聲器，這種行為就代表牠們準備要戰鬥。

聽不到聲音只好戰鬥

科學家表示，鳥類唱歌是對入侵者發出的警告，而交通噪音會讓牠們更憤怒，可能是因為牠們意識到自己的歌聲，可能會被交通噪音掩蓋，只好直接進入戰鬥模式。研究人員表示，交流通常是代替身體攻擊的方式，但如果由於噪音而無法交流，動物就可能會採取導致肢體衝突的危險行為。

相較之下，遠離道路生活的雄性在聽到交通噪音時表現出的攻擊性較低，研究小組認為，這可能是因為它們被不熟悉的聲音嚇到了。此外，研究也發現鳥類在噪音出現時會調整它們的歌聲，以更高的音頻歌唱。

鳥類的叫聲和行為，是與同類爭奪領土主導權的一種示威行為，先前也有類似研究發現城市知更鳥通常比農村知更鳥更具攻擊性，而生活在通常安靜環境中的鳥，當遇到額外的交通噪音，也會燃起牠們的攻擊本性。

研究人員指出，鳥類歌聲就是一種信號，這非常有用，可以在不需戰鬥的情況下阻止入侵者，戰鬥對於領土所有者和入侵者來說都可能代價高昂，如果入侵者聽不到歌聲，鳥類就可能不得不採取身體攻擊。

巨大的噪音是導致健康問題的主要環境根源。世界衛生組織 (WHO) 指出，在某些地方，噪音污染程度已僅次於空氣污染。人類也會因為噪音而產生各種身心問題，而這些傷害不只限於人類，即使是很少的噪音，也在影響動物的行為。

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