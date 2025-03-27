幸福感的關鍵 研究：慷慨與善意比有錢更重要

【文‧黃嬿】

蓋洛普 (Gallup) 最新公布的全球幸福感排名中，北歐國家繼續占據榜首，芬蘭、丹麥、冰島和瑞典仍然是世界上最快樂的國家。這次報告還強調善良的力量，指出慷慨的行為和對他人善意的信任，是幸福的重要預測因素，甚至比賺取更高的薪水更重要。

今年排名前十的國家還包括拉丁美洲的哥斯大黎加和墨西哥，以及中東的以色列。值得注意的是，美國自去年首次跌出前 20 名之後，就再也沒有重返榜單。整體來看，15 個西方工業國家目前的幸福感比 2005~2010 年期間有所下降。

除了國家排名之外，最新報告還關注關懷和分享對人們幸福感的影響。蓋洛普報告發現，人們預期錢包不見後能歸還的國家，如北歐國家，幸福感排名最高，證明只要簡單相信其他人會以誠實和正派的方式行事，就能提高整體生活滿意度。

研究認為，善良並期待他人的善良，比避免犯罪或經濟困難等重大負面事件，更能預測一個人的幸福感。換句話說，相信周遭人的善意，比賺取更高的薪水更能為我們的幸福帶來影響。

選擇善意的連鎖效益

蓋洛普報告指出，如果慈善行為能夠反映《世界幸福報告》提及的三個條件，即關懷連結、選擇和明顯的正面影響，那麼慈善行為可以帶來更多益處。關懷連結是指當人們透過奉獻，感受到社會連結時，幸福感就會被放大。簡而言之，當給予能夠加強關係時，它會更有成就感。

選擇的意思是當個人能自由選擇如何幫助他人，而不是覺得有義務這樣做時，幸福感會更大。第三個條件是知道自己的慷慨，正在帶來實際的改變，會增強付出帶來的情感回報。報告指出，從事善舉可以帶來心理上的鼓舞，並產生連鎖反應，鼓勵其他人也這樣做。且好處不只在於當下感覺良好，長期研究發現，持續的慷慨行為可以改善身心健康、增強社會連結、甚至延長壽命。

實驗證實慷慨的幸福感

這些發現再次證實社會科學家長期以來的觀點，即仁慈使施予者和接受者都受益。2017 年發表於《自然通訊》期刊的一項涉及 50 人的小型研究中，參與者在幾週內共計獲得 100 美元的贈款，一半的人被要求把這筆錢花在自己想要的任何東西上，另一半人被要求用這筆錢為別人買東西。實驗結束時，為別人花錢的人，比為自己花錢的人感到更快樂。

美國克利夫蘭醫學中心 (Cleveland Clinic) 也有研究發現，幫助別人和給予別人東西，可以增加一個人的「感覺良好」化學物質，如多巴胺、血清素和催產素，證明人類是社會性物種，當彼此友善時人們能活得更好。

這次許多發達國家不在幸福名單之列，但哥斯大黎加與墨西哥都上榜，代表更幸福的世界可能比我們想像的更簡單，單純為別人買杯咖啡或為身後的人扶門，都是增加幸福感最簡單的方法。

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