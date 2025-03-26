美國人不幸福 原因與獨自用餐有關

【文‧黃嬿】

現代人的世界綁死手機，社交生活、娛樂、工作都要鑽入螢幕，連吃飯對象也是手機。蓋洛普年度報告稱，美國幸福感排名跌至歷史最低，分析造成美國人心理健康不佳的原因之一，可能就是獨自用餐。報告認為，獨自用餐與否，甚至比失業和收入更能預測一個人幸不幸福。

最新全球幸福感排名，美國跌至第 24 位，是自 2012 年報告首次發布後最低排名，當年美國最高排名為第 11 位。美國還是少數幾個所謂因自殺或藥物濫用而導致「絕望死亡」人數上升的國家之一，多數國家絕望死亡人數都在下降。

蓋洛普報告認為，獨自吃飯的人越來越多，是美國人幸福感下降的原因之一。研究人員發現，共享用餐與收入和失業率一樣，是衡量人們幸福感的有力指標，作者還寫道，「詢問人們上週是否至少一起吃過一頓飯，比了解他們是否失業，更能讓我們了解他們的整體生活評價。」

根據美國勞工統計局的《美國人時間利用調查》報告，2023 年大約四分之一的美國人表示前一天都是獨自吃飯，比 2003 年增加 53%。

年輕人的孤獨流行病

美國孤獨流行病已經是一個社會問題，前衛生局局長在 2023 年諮詢報告表示，孤獨流行病與心血管疾病、癡呆、中風、憂鬱、焦慮和過早死亡的風險增加有關。

在孤獨的經濟成本方面，衛生局長的報告估計，光是老年人的社會孤立，每年就造成約 67 億美元的醫療保險超額支出，主要是由於醫院和護理機構支出的增加，因孤獨而導致的壓力相關曠職，每年給雇主造成約 1,540 億美元的損失。

影響是不平等的，年收入低於 5 萬美元的成年人中有 63％ 感到孤獨，比收入更高的人高出 10%。與沒有受過大學教育的美國人相比，受過大學教育的美國人更有可能在家庭聚餐是常態的家庭中長大。報告指出，家庭聚餐越來越體現出美國社會日益擴大的階級差距。

通膨侵蝕聚餐預算

至於獨自用餐的原因有很多，一個原因是現在獨居的人比過去更多，但非獨居的人中，獨自用餐的比例也在上升。特別是年輕人，共享用餐習慣的最大變化發生在 35 歲以下的美國人群，他們現在獨自用餐的可能性，比 2003 年該年齡層的人高出 1.8 倍。

經濟因素也可能是造成這現象的原因，由於通貨膨脹迫使削減可自由支配開支，在餐廳吃飯對許多人來說已成為一種奢侈。

今年全球幸福排名當中，芬蘭連續第八年被評為全球最幸福的國家，除了更常接觸大自然，專家認為芬蘭人更常外出和社交，社區感緊密是他們的幸福之道。美國衛生局長建議，每天花些時間與朋友或家人聯繫，以及在與朋友吃飯、進行重要對話，以及與家人共度時光時放下手機。

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