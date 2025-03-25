新研究：慣性久坐會損害心臟 運動也無法完全抵銷風險

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【文‧Emma stein】

生活型態久坐不動的人要小心！新研究指出，過度久坐會增加罹患常見心臟疾病的風險，尤其是心臟衰竭，這種風險還無法單純透過運動抵銷。

久坐定義為低能量消耗的活動，如坐著、躺著，不包括睡眠。根據 Mass General Brigham 醫院最新調查結果，長時間久坐與心髒病風險增加存在關聯性，尤其是心臟衰竭、心血管疾病，如果久坐是日常生活一環，那麼就算坐整天後進行中～高強度的身體鍛鍊，可能也不足以抵消久坐行為對心臟健康的有害影響。

研究團隊追蹤英國 Biobankestive Cohort 約 89,530 個人的週活動數據，分析每天久坐時長與 4 種常見心血管疾病未來風險的關聯：心房顫動（atrial fibrillation）、心肌梗塞、心臟衰竭、心血管疾病死亡，並使用機器學習演算法對久坐行為進行分類。

分析發現，久坐與更容易罹患上述 4 種類型心臟風險有關，當每天久坐超過 10.6 小時（不包括睡眠），心臟衰竭與心血管疾病死亡風險將提高 40～60%，就算每週額外進行超過 150 分鐘的中～高強度運動，久坐帶來的負面影響仍存在，比如運動可以消除心房顫動、心肌梗塞風險，但無法完全抵消心臟衰竭、心血管疾病死亡風險。

為降低因久坐而產生的心臟衰竭、罹患心血管疾病死亡風險，研究團隊建議人們應減少久坐時數，並以其他活動代替部分坐下時間。

新論文發表在《American College of Cardiology》期刊。

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