快訊

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

應曉薇收賄5250萬不認罪 求檢「拿出女人的同理心」：想回去照顧母親

被裁掉是因你「低績效」！專家：恐懼管理下場都不好

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

美國科技業在馬斯克與馬克祖克柏領頭下，公開威脅要裁掉低績效員工，但長期研究企業營運的專家稱，這有辱人格，歷史看美國企業面臨競爭加劇時，就會採用這種方式，但往往收到反效果，故警告這波科技業揚言惡劣裁員方式，將扼殺創新，讓高績效員工也想出走。

人力專家一直警告恐懼管理的下場。《Business Insider》文章分析，恐懼管理源自工業化剛開始，人們普遍認為激勵員工的最佳工具就是恐懼，後來重視效率與標準化的泰勒主義席捲全美，最終引發罷工浪潮，導致工廠長期停工。1950 年代許多公司開始嘗試更仁慈溫和的管理理念，沒有利用恐懼驅使員工，而是用組織心理學家確定的一系列激勵力量，如連結感和社群感、有趣多元的任務、對有用性的渴望等。

 1980 年代初，全球化削弱美國競爭力，恐懼管理再次捲土重來。通用電氣公司實施「排名與淘汰」制度，在美國企業界廣為流傳。微軟也是這種模式，但最後績效管理機制等於零和遊戲，如果想成功，就必須有人失敗，結果公司陷入無止境內鬥，視為 2010 年代初微軟市值暴跌的主要罪魁禍首。2013 年，微軟放棄員工排名，許多美國企業也陸續效仿，如通用電氣公司，微軟改採「模範、指導、關懷」等溫和方法，也為微軟帶來最成功的十年。

威脅僵化反應

許多企業管理研究也有證明。1990 年代研究有 30,000 多名員工的財富 500 強科技公司，發現裁員後，留下的高績效員工的創造力變得較弱，新發明想法也變少。

為什麼裁員恐懼會影響創造力，組織心理學家稱為「威脅僵化反應」，人們只求保住工作，傾向只做熟悉的事務對付恐懼。研究發現，工作不穩定的焦慮情緒，會強烈到損害認知功能。

專家認為，用恐怖手段激勵員工只有短期生效，當工作處於危險時，員工會更努力更快速工作，但剛開始的生產力成長是以犧牲品質為代價。

裁員也會逼走高績效員工。研究估計，只裁掉 1% 勞動力，平均導致自願離職率飆升 31%，擁有最多選擇的高績效員工的離職人數，遠遠多於平庸員工。營造恐懼文化，也會更難招募高績效人才。總之，裁掉的低績效員工越多，最後高績效員工就越少，因此向員工灌輸恐懼實際上會損害公司的長期獲利能力，這種影響在科技等研發密集、高成長產業尤其明顯。

恐懼管理歷史重演

大多數人並不會因恐懼做得更好，但也不是指企業管理最好放任員工。要求嚴格是必須的，只是嚴格和苛刻有很大區別。被 Meta 裁員員工表示工作兩年來，從來沒有拿到低績效考核，他感覺領導層對員工展現敵意，過去他開會時常覺得馬克祖克柏和藹可親且非常有趣人，現在覺得那只是一種假象。

利用績效減薪讓員工感到恐懼，其實也是執行長版「威脅僵化反應。」1980 年代的威脅來自全球競爭。如今是 AIAI 之戰已成為贏者全拿。哈佛商學院教授表示，歷史已重複很多次，人類一會兒聰明，一會兒又變蠢，看多了就會習慣這種循環。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

不只要裁員！Audi恐因美國徵收進口關稅調漲車價

今急凍5度！氣象專家示警「月底再一波」：今年冷到沒完沒了

輝達馬斯克xAI加入微軟貝萊德財團 投資美AI基礎建設

談話時對方揉鼻或語調改變？ 溝通專家曝原來有「背後意涵」

相關新聞

被裁掉是因你「低績效」！專家：恐懼管理下場都不好

美國科技業在馬斯克與馬克祖克柏領頭下，公開威脅要裁掉低績效員工，但長期研究企業營運的專家稱，這有辱人格，歷史看美國企業面臨競爭加劇時，就會採用這種方式，但往往收到反效果，故警告這波科技業揚言惡劣裁員方式，將扼殺創新，讓高績效員工也想出走。

好好珍惜冬天 研究：冬季大腦效率更好

今年到 2 月的氣溫已創下十幾年最低紀錄，且冬季模式感覺還特別長，進入 3 月下旬還有冷氣團，但低溫環境對大腦而言可能是一件好事。很多人覺得，冬天會釀情緒波動、精神萎靡、整體來說效率低，然而科學家發現，寒冷天氣大腦運作效率更高，且沒有證據顯示冬天更容易罹患憂鬱症。

氣候變遷不只影響氣候 太空衛星生態未來也面臨威脅

太空環境日漸擁擠，人造衛星碰撞風險與日遽增，而溫室氣體排放可能使情況變得更糟。

首次計算生物年齡 研究：生活在炎熱地區的人老得快

極端高溫會加劇人們壓力度，出現許多不適症狀，現在科學家發現，住在高溫地區的人，比生活在較冷地區的人有更多分子變化，警告未來暖化下氣溫升高與熱浪不斷，可能會改變人類 DNA，讓生物年齡加速老化。

一天睡不好 免疫系統發炎細胞就會上升

一個晚上睡眠不足，隔天起床不只會感覺昏昏沉沉、煩躁不安，新研究發現，缺乏高品質的睡眠不只影響短期認知和身體能力，只要一晚睡眠不足，就會轉化血液特定免疫細胞，加劇全身慢性發炎，持續睡眠中斷的話，會增加肥胖、糖尿病和心臟病等發炎引起的疾病風險。

有總比沒有好 研究：一天動五分鐘失智風險降40%

失智症是老年殺手，超過 85 歲的人當中，近三分之一都患有失智症，但研究人員認為透過健康的生活方式，可以預防失智症，一項最新研究強調身體活動的重要，即使是體弱的人，每週只要稍微起身動一下，就可以大幅降低失智症的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。