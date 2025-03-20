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好好珍惜冬天 研究：冬季大腦效率更好

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

今年到 2 月的氣溫已創下十幾年最低紀錄，且冬季模式感覺還特別長，進入 3 月下旬還有冷氣團，但低溫環境對大腦而言可能是一件好事。很多人覺得，冬天會釀情緒波動、精神萎靡、整體來說效率低，然而科學家發現，寒冷天氣大腦運作效率更高，且沒有證據顯示冬天更容易罹患憂鬱症。

《美國國家科學院院刊》研究，觀察參與者執行認知任務時的大腦活動，是否因季節變化而有所不同，結果證明季節變化不會影響大腦的基本功能，大腦反而在冬季時運作效率更高。

神經科學家團隊在不同季節招募 28 名年輕男性和女性，觀察他們的情緒、情感和警覺性的變化，包括測量他們的褪黑激素，在兩項心理學任務掃瞄大腦神經活動變化，一項任務是警覺性測試，要求受試者當螢幕隨機出現秒錶時盡快按下按鈕，另一項任務是工作記憶測試。

就大腦的基本功能而言，記憶任務春季測試參與者神經活動最高，秋季測試大腦神經活動最低，冬季大腦活動反而處於中間位置。警戒任務測試，大腦活動冬季最低，夏季最高，有些人將這項結果解讀為冬季精神不振的證據，但由於參與者的表現和警覺性與其他季節時一樣好，因此科學家認為，這證明冬季大腦活動減少，代表大腦運作效率提高。

低溫大腦耗能較少

過去研究發現，人們對某項任務越熟練，執行任務時大腦活動就越少，因大腦更有效率。科學家表示，可將冬季大腦神經活動的減少，視為大腦進入「節能模式」(eco mode)，讓大腦像夏天時運轉，但消耗資源更少。挪威其他研究也支持這結論，認為大腦功能冬天時會稍好。

挪威特羅姆瑟大學的研究人員在冬季和夏季對 62 名參與者進行一系列心理任務測試，作者表示，雖然人們認為冬天時大腦會變遲鈍，但研究結果並沒有為這種直覺說法提供實證支持。冬季參與者兩個反應時間測試表現更好，且斯特魯普顏色與文字實驗顯示增強控制力的證據。

情緒障礙與季節無關

憂鬱感覺也與季節無關，情緒測驗確實有些季節性變化，但參與者情緒是在秋季最低落，而不是冬季。另一項對 34,294 名美國成年人大規模研究也顯示，無論從整個樣本還是只從有憂鬱症狀的受訪者看，憂鬱情緒都缺乏季節性影響。 

還有一些北極地區人們研究發現，季節情緒變化與心態有關，北極地區如何看待冬天，是決定這個季節如何影響情緒的最重要因素。在春天遲遲不見身影的日子，如果感覺困倦，只想縮成一團睡整天，問題可能出在態度，而不是大腦。

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