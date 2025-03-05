快訊

逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電

退休師嗆傅崐萁「通匪」被架離 余姓黨工1萬元交保

佳世達開重訊：擬辦理現金減資 每股退還1.8元

首次計算生物年齡 研究：生活在炎熱地區的人老得快

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

極端高溫會加劇人們壓力度，出現許多不適症狀，現在科學家發現，住在高溫地區的人，比生活在較冷地區的人有更多分子變化，警告未來暖化下氣溫升高與熱浪不斷，可能會改變人類 DNA，讓生物年齡加速老化。

最近《科學進展》期刊新研究，南加州大學倫納德戴維斯老年醫學學院科學家，針對美國 3,600 多名 56 歲以上血液樣本分析三種生物標記老化估計值，即表觀遺傳時鐘，也稱作生物年齡，並將這些年齡估計值與不同地區的六年每日氣候數據進行比較。

研究員界定的高溫是 90°F 以上，約 32°C。與不太容易有極端高溫的地區相比，住在極端高溫易發地區老年人分子表現出更快衰老速度。作者估計，如果生活在一年氣溫經常達到或超過 32°C 地區，將比極端高溫天數少於十天地區的人，衰老速度要快 14 個月。即使考慮到體力活動、飲酒和吸煙等其他因素，生活在極端高溫地區的人也表現出更快生物老化。

研究指出，雖然 DNA 出生時就固定，但壓力或污染等外部因素可引發分子變化，能打開或關閉基因，並影響運作方式。作者形容 DNA 就像藍圖，但表觀遺傳學變化就像控制藍圖哪部分活化的總機，故生物年齡可預測與老年相關的疾病或死亡風險。

高溫環境對老年人不利

研究關注的不只溫度，也計算濕度，若一個人生活在高溫與高溼度地區，就會開始失去透過蒸發汗液冷卻體溫的能力，特別是對老年人出汗的方式與成年人不一樣，因此高溫與高溼度結合對老年人特別不利。

研究發現，美國許多極端炎熱天氣最多的地方，也是健康狀況最差的州之一。簡言之，只要生活在炎熱天氣較多的地區，從生物學角度來說，一個人的衰老速度就會更快。作者強調，如果全球氣候變暖與人口老化同時進展，老年人口又容易受到高溫氣候的傷害，就必須提早實施緩解與因應策略。

這是首次在人群層面進行分析，建立人類高溫暴露與表觀遺傳衰老之間的關係。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院社會流行病學專家表示，這是一項重要且具有啟發性的研究，可以為地理健康趨勢提供生物學解釋。

麻省理工學院城市規劃與公共衛生教授評論這篇研究時表示，這項研究可能為未來的研究打開大門，科學家可以進一步研究空調或更多陰涼處等干預措施，是否能延緩老化帶來的不利影響。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

公股銀國外拓點 瞄準日澳星

澎湖雷雨當空 雨勢驚人機場暫停作業

今晚「颮線」壓境雷雨、冰雹來襲 周四變天低溫僅12度

宜蘭基層農會改選「三巨頭」三星地區農會變天！在野派獲勝

相關新聞

首次計算生物年齡 研究：生活在炎熱地區的人老得快

極端高溫會加劇人們壓力度，出現許多不適症狀，現在科學家發現，住在高溫地區的人，比生活在較冷地區的人有更多分子變化，警告未來暖化下氣溫升高與熱浪不斷，可能會改變人類 DNA，讓生物年齡加速老化。

一天睡不好 免疫系統發炎細胞就會上升

一個晚上睡眠不足，隔天起床不只會感覺昏昏沉沉、煩躁不安，新研究發現，缺乏高品質的睡眠不只影響短期認知和身體能力，只要一晚睡眠不足，就會轉化血液特定免疫細胞，加劇全身慢性發炎，持續睡眠中斷的話，會增加肥胖、糖尿病和心臟病等發炎引起的疾病風險。

有總比沒有好 研究：一天動五分鐘失智風險降40%

失智症是老年殺手，超過 85 歲的人當中，近三分之一都患有失智症，但研究人員認為透過健康的生活方式，可以預防失智症，一項最新研究強調身體活動的重要，即使是體弱的人，每週只要稍微起身動一下，就可以大幅降低失智症的風險。

可望改變遊戲規則 研究：大量白氫就在高山裡

各種綠色能源裡，氫是備受關注的清潔燃料，然而只有白氫是真正天然不需製造，只需提取的能源，成本也很低，是脫碳未來的希望。但問題是這些白氫在哪裡，是否能夠就近提取，是最大挑戰，最近科學家發現，山脈中可能存在大量白氫。

地球不是宜居星 研究揭露哺乳動物滅絕時間

地球不是一直都是宜居星球，首先氧氣肯定會耗盡，科學家預測，未來大氣層將恢復到富含甲烷、氧氣含量低的大氣層。另一研究預測氧氣耗盡之前就會滅絕，原因是地球遲早有一天會再度形成終極盤古大陸，到時哺乳動物滅絕的時間可能更早。

兩週不上網專注力年輕10歲 改善憂鬱效果勝過服藥

近年身心科診所一家家開，反應心理健康問題似乎是現代人的國病。全世界都進入憂鬱時代，至於是什麼原因造成，科學家幾乎確定手機是問題之一。一項新研究發現，人們只要遠離網路兩週時間，心理更健康、專注力更強、自我控制感恢復且睡的更多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。