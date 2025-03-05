首次計算生物年齡 研究：生活在炎熱地區的人老得快

【文‧黃嬿】

極端高溫會加劇人們壓力度，出現許多不適症狀，現在科學家發現，住在高溫地區的人，比生活在較冷地區的人有更多分子變化，警告未來暖化下氣溫升高與熱浪不斷，可能會改變人類 DNA，讓生物年齡加速老化。

最近《科學進展》期刊新研究，南加州大學倫納德戴維斯老年醫學學院科學家，針對美國 3,600 多名 56 歲以上血液樣本分析三種生物標記老化估計值，即表觀遺傳時鐘，也稱作生物年齡，並將這些年齡估計值與不同地區的六年每日氣候數據進行比較。

研究員界定的高溫是 90°F 以上，約 32°C。與不太容易有極端高溫的地區相比，住在極端高溫易發地區老年人分子表現出更快衰老速度。作者估計，如果生活在一年氣溫經常達到或超過 32°C 地區，將比極端高溫天數少於十天地區的人，衰老速度要快 14 個月。即使考慮到體力活動、飲酒和吸煙等其他因素，生活在極端高溫地區的人也表現出更快生物老化。

研究指出，雖然 DNA 出生時就固定，但壓力或污染等外部因素可引發分子變化，能打開或關閉基因，並影響運作方式。作者形容 DNA 就像藍圖，但表觀遺傳學變化就像控制藍圖哪部分活化的總機，故生物年齡可預測與老年相關的疾病或死亡風險。

高溫環境對老年人不利

研究關注的不只溫度，也計算濕度，若一個人生活在高溫與高溼度地區，就會開始失去透過蒸發汗液冷卻體溫的能力，特別是對老年人出汗的方式與成年人不一樣，因此高溫與高溼度結合對老年人特別不利。

研究發現，美國許多極端炎熱天氣最多的地方，也是健康狀況最差的州之一。簡言之，只要生活在炎熱天氣較多的地區，從生物學角度來說，一個人的衰老速度就會更快。作者強調，如果全球氣候變暖與人口老化同時進展，老年人口又容易受到高溫氣候的傷害，就必須提早實施緩解與因應策略。

這是首次在人群層面進行分析，建立人類高溫暴露與表觀遺傳衰老之間的關係。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院社會流行病學專家表示，這是一項重要且具有啟發性的研究，可以為地理健康趨勢提供生物學解釋。

麻省理工學院城市規劃與公共衛生教授評論這篇研究時表示，這項研究可能為未來的研究打開大門，科學家可以進一步研究空調或更多陰涼處等干預措施，是否能延緩老化帶來的不利影響。

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