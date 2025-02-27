一天睡不好 免疫系統發炎細胞就會上升

【文‧黃嬿】

一個晚上睡眠不足，隔天起床不只會感覺昏昏沉沉、煩躁不安，新研究發現，缺乏高品質的睡眠不只影響短期認知和身體能力，只要一晚睡眠不足，就會轉化血液特定免疫細胞，加劇全身慢性發炎，持續睡眠中斷的話，會增加肥胖、糖尿病和心臟病等發炎引起的疾病風險。

睡眠障礙與一系列慢性病和發病率有關，例如第二型糖尿病和心血管疾病。眾所周知，不良的健康結果可能是由慢性發炎引起，但睡眠對循環免疫細胞的直接影響還不清楚。

《免疫學》期刊的研究試圖找到睡眠不足對免疫系統的影響因素。免疫系統對睡眠高度敏感，對年輕、體重正常且健康的人來說，即使一天睡眠不足，也會改變有助調節免疫系統的免疫細胞，變化類似肥胖症患者，而肥胖症會導致慢性發炎。

單核細胞變化

科學家發現關鍵在單核細胞變化。單核細胞是先天免疫系統的重要部分，是人體第一道防線，在血液巡邏，可快速檢測病原體並啟動免疫反應。單核細胞有三種亞型，包括經典單核細胞，主要執行監視功能、中間單核細胞則擅長呈現抗原和活化其他免疫細胞，以及非經典單核細胞，專門巡邏血管和產生發炎化合物。

健康個體的單核細胞群保持微妙的平衡，但睡眠中斷似乎會使這種平衡向發炎性非經典單核細胞傾斜，可能導致全身出現慢性低度發炎狀態。

發炎細胞增與體重無關

實驗時肥胖者經典單核細胞下降，非經典單核細胞上升。但研究同時發現，無論參與者體重如何，一天睡眠品質不佳之後，非經典單核細胞也會上升，證明睡眠不足本身就可能引發發炎反應。

研究員對五名身材正常的健康個體進行對照實驗，讓他們經歷 24 小時完全睡眠剝奪後，發現他們發炎非經典單核細胞明顯增加。參與者恢復正常睡眠模式後，改變就會逆轉，代表身體有短期睡眠中斷恢復的能力。但這些變化若持續，可能導致長期發炎，並增加罹患肥胖、糖尿病和心血管疾病等長期發炎疾病。

研究指出，現代生活常將睡眠視為奢侈品而非必需品，人們為了提高工作效率、娛樂而犧牲休息，日常安排讓人們愈來愈難高品質睡眠。研究進一步證明，睡眠中斷對免疫系統有深遠影響，長期睡不好或睡不夠，遲早會付出健康代價。

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