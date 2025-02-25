可望改變遊戲規則 研究：大量白氫就在高山裡

【文‧黃嬿】

各種綠色能源裡，氫是備受關注的清潔燃料，然而只有白氫是真正天然不需製造，只需提取的能源，成本也很低，是脫碳未來的希望。但問題是這些白氫在哪裡，是否能夠就近提取，是最大挑戰，最近科學家發現，山脈中可能存在大量白氫。

白氫也稱為地質氫或天然氫，比化石燃料更具永續性，白氫發電的過程只會產生水，不是溫室氣體。1987 年在西非國家馬利意外發現白氫，2011 年白氫就開始為當地村莊提供電力。幾十年前，科學家就認為這種天然氫，大量存在於地殼中，但大型可用儲量的位置仍然不確定。這項新研究可能會改變這一現狀。

最近發表在《科學進展》期刊的研究，德國亥姆霍茲地球科學中心的地質學家團隊，使用電腦模型模擬地球板塊的運動，確定適合產生白氫的區域，發現比利牛斯山脈和歐洲阿爾卑斯山等山脈是潛在的熱點。

地函蛇紋石化過程產生大量氫

白氫可以透過多種方式產生，例如透過細菌轉化有機物，或由於地殼的放射性而導致水分子分裂。但科學家焦點放在更深處的地函。地函構成地殼下的大部分，地函岩石為了到達地表，這些岩石需要經過數百萬年的構造挖掘過程，穿過超過 2,900 公里的地函。研究指出，這個過程透過兩種主要機制發生，大陸分裂允許地函上升，和山脈形成將地函岩石推到地表。

當水與地函富含鐵的岩石相互作用會產生氫氣，這個過程稱為「蛇紋石化」。科學家利用板塊模型來確定地函岩石被「挖掘」出來的地點和時間，以及數量，發現山脈的形成為蛇紋石化創造最佳條件。他們認為，山脈的寒冷環境加上水循環的增加，可能會產生更多的氫氣。事實上，研究電腦模擬顯示，透過山脈形成而出現的岩石的氫容量，比透過大陸裂谷被推到地表的岩石的氫容量高出 20 倍。

研究人員已經在比利牛斯山脈、歐洲阿爾卑斯山脈和巴爾幹半島等山區發現天然氫氣生成的跡象。光是山脈中可供蛇紋石化的地函岩數量，就顯示白氫「可能改變遊戲規則」。

其他科學家表示，地函岩石被帶到地表附近的過程已為人所知。這項研究提供一種定量方法，評估地函岩石被抬升的不同環境中的白氫潛力，可以幫助地質學家找到最有可能擁有大規模白氫資源的地區，並可能「對地質氫勘探產生直接和重大的影響」。

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