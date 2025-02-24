地球不是宜居星 研究揭露哺乳動物滅絕時間

【文‧黃嬿】

地球不是一直都是宜居星球，首先氧氣肯定會耗盡，科學家預測，未來大氣層將恢復到富含甲烷、氧氣含量低的大氣層。另一研究預測氧氣耗盡之前就會滅絕，原因是地球遲早有一天會再度形成終極盤古大陸，到時哺乳動物滅絕的時間可能更早。

科學家先前曾預測，大約 20 億年內，太陽輻射的增加將會使地球海水全部消失，日本科學家模擬發現，10 億年後，氧氣減少首先導致生命滅絕。

日本研究考慮太陽亮度的變化和二氧化碳相應下降，因為二氧化碳於熱量升高時會分解，二氧化碳減少使植物等光合作用生物減少，導致氧氣減少，使地球回到大約 24 億年前的大氧化事件 (GOE) 之前的狀態。大面積缺氧之後，大氣的特徵是甲烷含量升高、二氧化碳含量降低，並且沒有臭氧層，地球系統很可能將是一個厭氧生命的世界。

發表在《自然》期刊一篇研究，英國布里斯托大學科學家模擬出另一種情況，估計滅絕時間可能更早，研究從板塊移動歷史切入，指出過去地球板塊碰撞形成超大陸，然後分裂，這種循環在過去至少出現過三次，而 2.5 億年後，地球板塊會再度碰撞形成終極盤古大陸，將引發一場環境災難，對哺乳動物構成三重挑戰。

剩下 10% 陸地適合生存

第一個挑戰是大陸效應。終極盤古大陸因內陸廣闊，沒有大洋來調節氣候，氣溫將會飆升，導致極端沙漠化條件，使大多數生命形式難以生存。隨著板塊碰撞，火山活動將激增，向大氣中釋放大量二氧化碳，二氧化碳大增將加劇溫室效應，進一步使地球變暖，並破壞已在極端高溫下掙扎的生態系統。

太陽本身也會加劇這種惡劣的環境。2.5 億年後亮度會比現在高 2.5%，又增加熱應力。科學家估計，屆時地球 92% 陸地不再適合哺乳動物生存，只有極地和沿海地區可能居住。除非哺乳動物進化出完全不同的適應能力，否則就是大規模滅絕。

人類只是地球過客

雖然終極盤古大陸仍需 2.5 億年才能形成，但塑造這個遙遠世界的力量，氣候變遷、溫室氣體排放和地殼移動，如今已開始發揮作用。這項研究清楚提醒我們，地球的氣候不斷變化，地球的宜居性從未得到保證。如果 2.5 億年後人類仍然存在，人類將需要進化到能適應極端高溫和潮濕環境。德國地質科學研究中心地質學家表示，滅絕事件以前發生過，而且還會再次發生，生命會找到出路，但它可能不是我們今天所認識的生命。

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