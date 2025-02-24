快訊

經典賽／沒有退路！中華隊莊陳仲敖扛先發 西班牙派拉索出馬

嬰兒潮世代財產握緊緊 富裕千禧、X世代更願提早傳承財富

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

聽新聞
0:00 / 0:00

地球不是宜居星 研究揭露哺乳動物滅絕時間

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
(首圖來源：Pixabay)

【文‧黃嬿】

地球不是一直都是宜居星球，首先氧氣肯定會耗盡，科學家預測，未來大氣層將恢復到富含甲烷、氧氣含量低的大氣層。另一研究預測氧氣耗盡之前就會滅絕，原因是地球遲早有一天會再度形成終極盤古大陸，到時哺乳動物滅絕的時間可能更早。

科學家先前曾預測，大約 20 億年內，太陽輻射的增加將會使地球海水全部消失，日本科學家模擬發現，10 億年後，氧氣減少首先導致生命滅絕。

日本研究考慮太陽亮度的變化和二氧化碳相應下降，因為二氧化碳於熱量升高時會分解，二氧化碳減少使植物等光合作用生物減少，導致氧氣減少，使地球回到大約 24 億年前的大氧化事件 (GOE) 之前的狀態。大面積缺氧之後，大氣的特徵是甲烷含量升高、二氧化碳含量降低，並且沒有臭氧層，地球系統很可能將是一個厭氧生命的世界。

發表在《自然》期刊一篇研究，英國布里斯托大學科學家模擬出另一種情況，估計滅絕時間可能更早，研究從板塊移動歷史切入，指出過去地球板塊碰撞形成超大陸，然後分裂，這種循環在過去至少出現過三次，而 2.5 億年後，地球板塊會再度碰撞形成終極盤古大陸，將引發一場環境災難，對哺乳動物構成三重挑戰。

剩下 10% 陸地適合生存

第一個挑戰是大陸效應。終極盤古大陸因內陸廣闊，沒有大洋來調節氣候，氣溫將會飆升，導致極端沙漠化條件，使大多數生命形式難以生存。隨著板塊碰撞，火山活動將激增，向大氣中釋放大量二氧化碳，二氧化碳大增將加劇溫室效應，進一步使地球變暖，並破壞已在極端高溫下掙扎的生態系統。

太陽本身也會加劇這種惡劣的環境。2.5 億年後亮度會比現在高 2.5%，又增加熱應力。科學家估計，屆時地球 92% 陸地不再適合哺乳動物生存，只有極地和沿海地區可能居住。除非哺乳動物進化出完全不同的適應能力，否則就是大規模滅絕。

人類只是地球過客

雖然終極盤古大陸仍需 2.5 億年才能形成，但塑造這個遙遠世界的力量，氣候變遷、溫室氣體排放和地殼移動，如今已開始發揮作用。這項研究清楚提醒我們，地球的氣候不斷變化，地球的宜居性從未得到保證。如果 2.5 億年後人類仍然存在，人類將需要進化到能適應極端高溫和潮濕環境。德國地質科學研究中心地質學家表示，滅絕事件以前發生過，而且還會再次發生，生命會找到出路，但它可能不是我們今天所認識的生命。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

小行星撞地球機率增至3.1% 創現代觀測紀錄新高

可能爆炸地點曝！2032年疑有「小行星撞地球」 傳陸開始部署防禦

為地球唱！北水處嘻哈大賞開跑 衝人氣先上架先累點閱

相關新聞

地球不是宜居星 研究揭露哺乳動物滅絕時間

地球不是一直都是宜居星球，首先氧氣肯定會耗盡，科學家預測，未來大氣層將恢復到富含甲烷、氧氣含量低的大氣層。另一研究預測氧氣耗盡之前就會滅絕，原因是地球遲早有一天會再度形成終極盤古大陸，到時哺乳動物滅絕的時間可能更早。

兩週不上網專注力年輕10歲 改善憂鬱效果勝過服藥

近年身心科診所一家家開，反應心理健康問題似乎是現代人的國病。全世界都進入憂鬱時代，至於是什麼原因造成，科學家幾乎確定手機是問題之一。一項新研究發現，人們只要遠離網路兩週時間，心理更健康、專注力更強、自我控制感恢復且睡的更多。

年輕人聽力障礙多 專家：降噪耳機影響大腦神經系統

現在幾乎中高階耳機都有降噪功能，愈來愈多人喜歡沉浸在無雜音音樂世界，享受只有自己與音樂獨處的空間感，但聽力學家警告，長時間使用降噪耳機，會導致大腦無法處理背景噪音，等於喪失聲音辨識力。

日本加薪只給年輕人 40~54歲冰河世代最慘

日本擺脫幾十年薪資凍漲，這幾年勞工收入大幅增加，2024 年春季薪資談判，平均薪資漲幅超過 5%，創歷史新高。雖然日本的起薪和薪資漲勢強勁，但只有年輕勞工享受到，中老年勞工的薪資成長實際上仍在停滯甚至下降。

雇主低估遠距工作魅力 研究：員工視遠距是福利＝加薪

美國企業到美國政府，都在叫員工返回辦公室工作，專家不認為這些強制令會改變遠距工作的趨勢。一項調查發現，員工認為工作與生活的平衡，是遠距工作帶來最大的好處，許多員工為了能夠在家工作，他們願意減薪或是兼職。

校園禁手機學生會更好？研究：禁不禁都沒差

青少年花在社群媒體和通訊軟體時間增加，副作用是心理健康狀況越來越差，身體活動越來越少，睡眠品質越來越差，教育程度越來越低，課堂破壞性行為也越來越重。但全球第一個評估全天禁止使用手機的學校發現，學校手機禁令，對學生幸福感與成績沒什麼幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。