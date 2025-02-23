兩週不上網專注力年輕10歲 改善憂鬱效果勝過服藥

【文‧黃嬿】

近年身心科診所一家家開，反應心理健康問題似乎是現代人的國病。全世界都進入憂鬱時代，至於是什麼原因造成，科學家幾乎確定手機是問題之一。一項新研究發現，人們只要遠離網路兩週時間，心理更健康、專注力更強、自我控制感恢復且睡的更多。

《焦慮世代》作者在著作中提到，一旦年輕人開始將網路放在口袋中，晝夜不停地使用，它就會徹底改變他們的日常體驗和發展道路。新研究證明，將螢幕時間減少一半，可以為個人心理健康、持續注意力和主觀幸福感帶來切實益處。

最近發表在《PNAS NEXUS》的研究，找來四百多名平均年齡 32 歲的美國與加拿大參與者，他們被要求安裝一個應用程式，該應用程式會切斷他們手機的網路，但可以繼續打電話和發送簡訊，為期兩週。

實驗期間，受試者平均螢幕時間從 5 小時 14 分鐘減少到 2 小時 41 分鐘。整體而言，超過 70% 的受試者報告他們的心理健康和主觀幸福感有所改善。近 58.5% 的人表示，減少上網時間期間，他們的持續注意力水平也有所提高。

注意力與憂鬱症狀明顯改善

為了測量注意力，參與者完成一項電腦任務，測試他們長時間集中注意力的能力，結果發現，兩週不使用手機後，持續注意力能力相當於年輕 10 歲，進步的程度相當於輕度注意力不集中的人恢復到普通成人的表現，代表持續上網習慣，確實在剝奪人們的注意力。

心理健康也有明顯改善，尤其是對於有憂鬱症狀的人。研究團隊觀察到，只透過減少使用手機的時間來改善一個人的精神狀態，比服用抗憂鬱藥物的效果更好。淨正向效應也體現在其他四個領域，自我控制、社會關係、人們如何度過時間，以及他們的睡眠時間。

由於受試者開始花更多時間與其他人互動，親近大自然，投入自己的愛好中，並且開始運動，這些行為轉變部分解釋幸福感的改善。由於不能上網，每晚平均睡眠時間增加約 17 分鐘。

減少使用而不禁用

另一個重要的收穫是，即使用戶沒有完全遵守兩週不上網的規定，仍然可以看到明顯改善，且在恢復網路正常使用後，效果仍然存在。研究指出，可能與戒掉持續上網的習慣有關，即使在恢復網路使用後，許多參與者仍保持較低的使用率並繼續保持良好的感覺，代表只要限時使用網路，而不是全面禁用，仍然有明顯好處。

研究指出，社群媒體是螢幕成癮的主要驅動因素之一，它所激發的 FOMO，害怕錯過的感覺，讓人更難放下手機。研究也發現，在研究開始時就具有高度措錯失恐懼症的人，斷開網路連線不但沒有使他們的焦慮加劇，反而大幅改善他們的幸福感，顯示不斷上社交媒體和線上更新，並不能緩解數位焦慮，反而會加劇症狀。

研究人員表示，這些研究結果反映持續連接到網路世界是有代價的，但不必採取禁用這種極端做法，就像我們小時候看電視時要遵守規則一樣，使用社交媒體也要劃定界線，規定好使用時間與場合，就可以避免網路帶來的負面影響。

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