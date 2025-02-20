年輕人聽力障礙多 專家：降噪耳機影響大腦神經系統

【文‧黃嬿】

現在幾乎中高階耳機都有降噪功能，愈來愈多人喜歡沉浸在無雜音音樂世界，享受只有自己與音樂獨處的空間感，但聽力學家警告，長時間使用降噪耳機，會導致大腦無法處理背景噪音，等於喪失聲音辨識力。

英國國家醫療服務體系的聽力學家發現，越來越多年輕人因聽力問題求診，但檢查後發現，聽力正常，問題不是出在耳朵，而是大腦神經系統，他們罹患的是聽覺處理障礙 (APD)，大腦很難處理聽到的音波。

聽力是一連串大腦認知過程，大腦會將環境電脈衝轉成聲音，然後換成單字，再轉成有意義的句子和想法。多數人都能毫不費力做到這點，但某些人將訊號轉為意義出現困難，稱為中樞聽覺處理障礙。

病患會發現很難與人交談，去工作、學校時清楚聽到指示，難適應說話快速的人或不熟悉的口音，這種狀況通常與兒童腦損傷、耳部感染或基因缺陷有關，但現在沒有以上病史的人有此症狀卻愈來愈多，尤其年輕人聽力下降中，導致專家將問題歸咎於降噪耳機流行。

媒體報導某倫敦 25 歲行政助理，周圍人發現他時常心不在焉，表現糊塗，最後診斷出患有這種疾病。病患說能聽到有噪音，但無法分辨噪音從哪裡來，或知道是誰說話卻無法以正常速度判斷。聽力學家認定他聽力問題，是每天戴降噪耳機五小時造成。

聽力技能也需要訓練

聽到各種各樣聲音非常重要，等於訓練大腦決定關注哪些內容，但降噪耳機讓大腦忘記如何區分並忽略背景噪音。英國聽力學會副院長表示，「戴著耳機只聽自己想聽的內容，等於創造假環境，大腦不需為辨識重要聲音努力。」專家表示，人要到十幾歲後期，大腦才會發展更複雜高階的聆聽力，如果十幾歲就一直戴降噪耳機處於假世界，處理語音和噪音能力就會延遲。

可怕的是，APD 無法治癒，只能控制環境，如坐離發聲者近一點，要求人們講話慢一點、以書面文字溝通或接受語言治療。

澳洲麥考瑞大學聽覺中心學術主任批評：「我們讓大型科技公司竊取收聽習慣，貨幣化再賣給我們，但他們解決問題的方法很可能又產生聽力問題。」看到這篇警告，正在帶著耳機讀書、工作的年輕人，最好趕快把降噪功能關掉，免得拿下耳機後，才發現自己迷失在聲音世界了。

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