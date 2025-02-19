日本加薪只給年輕人 40~54歲冰河世代最慘

【文‧黃嬿】

日本擺脫幾十年薪資凍漲，這幾年勞工收入大幅增加，2024 年春季薪資談判，平均薪資漲幅超過 5%，創歷史新高。雖然日本的起薪和薪資漲勢強勁，但只有年輕勞工享受到，中老年勞工的薪資成長實際上仍在停滯甚至下降。

日本企業去年平均薪資上漲 5.1%，為 30 年來最大漲幅。日本央行有信心今年加薪趨勢會持續下去，但實際上，企業只願意給年輕人加薪。日本經濟團體聯合會去年針對企業高層調查如何分配調薪，34.6% 的受訪者表示將重點分配給 30 歲以下年輕員工，選擇年齡 45 歲以上勞工的只有 1.1%，顯示基本薪資上漲的資金大部分都分配給年輕員工。

日本企業也不斷提高年輕員工的起薪，第一生命控股公司和野村控股等公司，已宣布計劃將年輕員工薪資提高 16%。東京電子將起薪提高 40%，亞瑟士承諾將大學畢業生的薪資提高 24%。這些數字都遠高於日本的平均薪資漲幅和通膨率。

年輕勞動力短缺

第一生命經濟研究所首席經濟學家比較 2019~2024 年過去五年間，各年齡層不包括加班費的常規薪資變化，結果發現，20~24 歲年齡層的增幅最高，為 10.3%，其次是 25~29 歲年齡段，增幅為 9.5%。

年輕人被大幅調薪，主要原因是年輕勞動力嚴重短缺，日本勞動省數據顯示，過去 30 年來，20~24 歲就業人數下降 36%，企業不得不調高薪資吸引人才，據稱現在日本企業提供 30 萬日圓以上的新鮮人起薪已不再罕見，約台幣 6.5 萬元。專家認為，由於長期低出生率導致全國人口老化現象日益嚴重，起薪上漲的壓力將持續下去。

三十世代的人薪資也在上漲，30~34 歲年齡層增加 5.8%，35~39 歲年齡層增加 4.8%。但 40~44 歲年齡層只增加 0.1%，45~49 歲年齡層增加 2.1%，50~54 歲年齡組的薪資下降 3%。55~59 歲年齡層的薪資上漲 4.9％，但這不代表薪資上漲，這群人反而比前幾代，獲得晉升和調薪的時間更晚，從總金額上看比前幾代人更少。

生不逢時中年世代最慘

經濟學家認為，40~54 歲視為最弱勢的族群，這群人的薪資漲幅較低原因之一，是因為他們屬「就業冰河期世代」。這個群體指的是 1993~2004 年日本「泡沫」經濟破滅期間進入勞動市場的人口。當時，職缺與求職者的比率不足 1，甚至連大公司都大幅減少招募配額，導致這一代人，不得不選擇非正規就業等條件較差的工作。

經濟學家表示，如果找工作時就業環境不好，會成為一個人一生的轉折點，決定一個人一生的收入，這些人可能沒有機會獲得與與年齡和能力相稱的經驗，長久下來影響累積退休金等資產的能力。

社群媒體來自就業冰河世代的人充滿各種負面情緒的評論，包括「我嫉妒」、「中產階級冰河一代被拋在後面了」，以及「至少讓我們靠養老金生活吧」。還有人哀嘆，由於自開始工作以來長期沒有得到回報，而且退休前景黯淡，他們「直到死去都將成為他人成功的墊腳石」。

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