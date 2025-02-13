雇主低估遠距工作魅力 研究：員工視遠距是福利＝加薪

【文‧黃嬿】

美國企業到美國政府，都在叫員工返回辦公室工作，專家不認為這些強制令會改變遠距工作的趨勢。一項調查發現，員工認為工作與生活的平衡，是遠距工作帶來最大的好處，許多員工為了能夠在家工作，他們願意減薪或是兼職。

亞馬遜、AT&T、波音、戴爾、摩根大通、UPS 和《華盛頓郵報》等大公司已要求部分員工返回辦公室。美國總統川普在上任時也發布命令，終止聯邦僱員的遠距工作 ，要求全職到辦公室上班。

寧可減薪換取遠距工作

這些趨勢引發疫情後採行的混合或遠距工作趨勢是否結束的討論，但專家認為，企業的一意孤行，忽略勞工對遠距工作的重視程度。根據哈佛大學、約翰霍普金斯大學和伊利諾大學香檳分校的研究人員最近一項研究發現，2 千多名受訪者約 40% 表示，願意接受至少 5% 減薪，保住遠距工作，約 9% 願意放棄至少 20% 薪水換取遠距工作。

美國國家經濟研究局委託哈佛商學院教授針對近 1,400 名美國科技業員工，平均年齡為 32 歲，工作經驗約七年，平均工作年薪總和為 239,000 美元，平均甚至願意接受高達 25% 減薪，以換取完全或部分遠距工作。

研究職場管理的史丹佛大學經濟學家表示，員工認為在家工作福利＝加薪，即使一週只工作兩三天。普通員工認為遠距工作＝加薪 8% 左右，且長期觀察，這數字非常穩定。

遠距工作不只有益勞工，對企業也有利可圖。雇主可縮小辦公空間節省房地產成本，也可聘用全國求職者，根據地理位置不同，薪水可能相對較低。在家工作員工辭職數也會減少，減少公司招募與培訓人員成本。

遠距工作趨勢不會結束

新冠疫情後讓白領體驗到遠距工作的好處，但許多雇主都低估遠距工作的吸引力，專家認為，徹底取消遠距工作對招募、留任、士氣和生產力方面產生高昂成本，因此企業不可能大規模放棄遠距工作。

即使大企業紛紛呼籲取消遠距工作，但整體遠距工作比例也比疫情前高。WFH Research 數據，過去兩年，工作週的在家工作有薪天數保持穩定，介於 25%~30%，是新冠疫情前三倍多。公司宣布結束遠距工作的訊息與實際狀況似乎有脫節。

史丹佛大學教授認為，過去兩年員工對混合工作的時間安排，基本上保持穩定，他並不認為美國政府終止在家工作，代表所有人都會終止在家工作。某實施遠距工作的顧問公司老闆直言，他樂見許多大企業召回員工，因這樣他的公司對人才會更有吸引力。

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