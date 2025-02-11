校園禁手機學生會更好？研究：禁不禁都沒差

【文‧黃嬿】

青少年花在社群媒體和通訊軟體時間增加，副作用是心理健康狀況越來越差，身體活動越來越少，睡眠品質越來越差，教育程度越來越低，課堂破壞性行為也越來越重。但全球第一個評估全天禁止使用手機的學校發現，學校手機禁令，對學生幸福感與成績沒什麼幫助。

《JAMA Pediatrics》研究發現，學生每個上學日平均花在手機 1.5 小時，25% 超過 2 小時。社群媒體和通訊應用程式占據在校時間近四分之一，學生心理健康問題愈來愈嚴重，社會要求學校禁用手機的呼聲愈來愈大。

聯合國教科文組織也建議禁止在學校使用手機，因為手機會分散學生注意力並對學習產生負面影響，學生一旦分心，需長達 20 分鐘才能重新集中注意力。

專家都同意，增加螢幕時間大致影響學生心理健康、課堂行為、身體活動和睡眠週期，但單靠學校禁令可能沒這麼管用。最近《刺胳針區域健康─歐洲》(The Lancet Regional Health - Europe) 研究，英國 30 所學校 1,227 名學生，請他們提供智慧手機和社群媒體使用資訊，評估手機使用行為與心理健康、焦慮和憂鬱、體力活動、睡眠、教育成果、課堂擾亂行為的相關性。

學校手機政策影響不大

20 所中學採限制性政策，10 所中學採取寬鬆政策。結果發現，實施限制手機使用的學校，並沒有減少青少年一整天使用手機的總時間，在寬鬆政策學校與限制政策學校，所有學生每天使用智慧手機的平均時間都是 4~6 小時。禁止使用手機的學校和不禁止使用手機的學校，上述心理健康與幸福感、成績沒什麼差異。

學生在學校使用手機約 40 分鐘，社群媒體約 30 分鐘，學校禁止使用手機對手機總時數影響不大。但研究員仍然認為，智慧手機和社群媒體使用增加，副作用很多，因此減少手機和社群媒體時間仍然非常重要，只是單靠學校禁令，不足以解決負面影響。

學校無法單獨解決手機問題

研究呼籲更「全面」降低學生使用手機現象。基本上，他們相信減少玩手機與社群媒體的時間，能促進青少年心理健康，但校內和校外用量應同時考慮。支持校園無手機的專家回應這篇研究時指出，這項研究突顯青少年的手機使用問題，已經不只影響校園，更嚴重影響社會，需要家長、學校和政府一起關注。

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