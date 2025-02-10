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不只手機 研究：空氣污染也會干擾注意力

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Lightchrome CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Lightchrome CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

現代人注意力都很短暫，記憶也很短暫，專家認為是手機訊息不斷干擾，使大腦功能退化，專注力與記憶都變差。現在有研究發現，不只因為外物分心，空氣污染也是一大因素，即使短期接觸壞空氣，也會影響人們專注於日常任務的能力。

空氣污染讓人心神不寧，日常工作變得困難。《自然通訊》期刊的新研究，分析 26 名參與者，分別暴露在高濃度的空氣污染或清潔空氣中，並在暴露前和暴露後四小時測試認知能力，測量工作記憶、選擇性注意力、情緒辨識、心理運動速度和持續注意力。

研究發現，即使短暫接觸高濃度的 PM2.5，也會影響參與者的選擇性注意力和情緒識別能力，無論正常呼吸還是嘴巴呼吸結果都一樣。

空氣污染會影響個人集中精力完成任務、避免干擾，以及以社會適當方式行事的能力。作者表示，暴露在空氣污染中的參與者，無法迴避會分散注意力的訊息，因此在日常生活中，可能會因為一些事情而更加分心。

專注目標任務能力下降

認知功能涵蓋對日常任務處理的多種心理過程，其中選擇性注意力有助於決策和目標導向行為。作者舉例在超市購物這種日常生活行為，就涉這項認知功能，譬如按優先順序排列購物清單商品，同時忽略其他產品並抵制衝動購買。由於無法專注在任務目標上，因此當你走在超市走道，會更容易受到衝動購買的干擾。

此外，參與者在評估情緒辨識的認知測試表現也較差。情緒辨識有助於個人解讀社交暗示，指導人際互動時適當反應。研究發現，暴露在空氣污染下的人，很難分辨臉上是恐懼還是快樂，可能會影響我們與他人的行為方式。作者認為，空氣污染可能導致情緒失調，增加犯罪風險。

至於污染導致大腦功能失調的原因，是因為污染引起的發炎。雖然選擇性注意力和情緒識別能力變差，但工作記憶卻沒有受到影響，代表某些大腦功能對短期污染暴露具有更強的抵抗能力。

智力與生產力下降隱憂

研究警告，惡劣的空氣品質不只影響人類的肺，也會侵蝕大腦，損害智力發展和勞工生產力，對於依賴高認知功能的高科技世界來說，將產生重大的社會和經濟影響。為了對抗污染對大腦健康的有害影響，迫切需要採取更嚴格的空氣品質法規，以及公共衛生措施。

全球空氣污染早就大幅超標，世界衛生組織 (WHO) 建議 24 小時 PM2.5 暴露限值不應超過每立方公尺 15 微克，年限值不得超過每立方公尺 5 微克。然而，在污染更嚴重的城市，如德里， PM2.5 含量已高達每立方公尺 249 微克。

瑞士空氣品質技術公司 IQAir 報告，2023 受調查 134 國，只有七國空氣污染達年度安全水準，分別是澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、格瑞那達、冰島、模里西斯和紐西蘭。

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