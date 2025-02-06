影響工作滿意度的不是興趣 研究：好同事與主管才是關鍵

【文‧黃嬿】

追隨自己的熱情找工作，不一定會帶來工作滿意度。研究發現，對職業的興趣很重要，但在工作滿意度方面並不像您想像的那麼重要，真正能夠提供工作滿意度的關鍵是人，好的主管、好同事，再來才是一份好薪水。

工作場所對人們的心理健康有著巨大的影響，糟糕的領導力是有毒工作環境的核心，領導者無法有效溝通，權力嚴格自上而下流動，偏袒、微觀管理或製定不可能的標準等負面行為，在企業文化中根深蒂固。有毒的老闆和充滿壓力的環境，不只會影響我們當下情緒，還會改變對自己的看法、自己的能力，甚至影響未來的人際關係，人際關係專家稱，影響可能會持續數年。

有毒的領導者不會營造一個支持性的環境，而是採取公開批評、不合理要求和微觀管理等策略，導致員工壓力和焦慮增加，這種持續的負面情緒可能會導致員工懷疑自己的能力，感到被低估和士氣低落。

長久下來，員工可能會對自己的任務失去興趣，開始表現不佳，甚至完全脫離，導致生產力和工作滿意度下降。當員工感到有能力、自主，且與他人有聯繫時，積極性就會增強。

專家稱，在長期的領導毒性作用下，大腦開始自我重組，促進創新和創造力的自然多巴胺獎勵系統，被皮質醇驅動的生存機制所抑制和取代，員工不再思考如何能脫穎而出，而是如何逃避。

工作滿意度關鍵是人

以上洞察都說明人才是影響工作滿意度的關鍵。休士頓大學研究人員的一份報告，回顧 1949 年來 65 年間 105 項研究數據，這些研究分析興趣契合度與工作滿意度之間的關聯，涉及 39,602 名參與者。

過去半世紀人們認為職業興趣可以預測工作滿意度，但這項研究發現，職業興趣與工作滿意度的關係並無如預期的大，而是與工作績效之間的關係更明顯，影響工作滿意度的關鍵因素則是主管與同事的關係，再來是薪水。

研究人員表示，要對工作感到滿意，不必太擔心找不到與興趣相符的工作，只要是不討厭做的事情，加上有一個好同事和好主管，並且受到企業公平對待，就會對這份工作感到非常滿意。研究人員稱這似乎是一個好消息，畢竟要找到自己感興趣的工作，說的比做的容易，大部分人一輩子都在摸索自己的真正興趣。

重視時間控制權

《哈佛商業評論》一篇針對知識工作者的研究也發現影響工作滿意度的關鍵，研究認為，能夠控制自己時間的人，就能擁有最高的工作滿意度和對生活的整體滿意度。且研究發現，工作時間與滿意度無關，人們並不在意工時是不是過長。

最近許多雇主與專家辯稱沒有人在願意努力工作了，他們不認同這種說法，因為研究發現，工作時間較少的員工，並不沒有比工作更多的員工更滿意。員工滿意度背後的驅動因素，是員工對自己時間的控制程度。員工抵制回到辦公室全職工作，並不是因為他們不想工作或想減少工作時間，而是他們希望能夠控制自己的時間。

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