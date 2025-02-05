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幸福國度是老年專屬 北歐年輕人憂鬱症成國病

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Maria Eklind CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Maria Eklind CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

北歐國家號稱全世界最幸福，但可能對年輕人來說不是如此。歐洲老年人和年輕人憂鬱症調查發現，北歐國家年輕人最憂鬱，但憂鬱現象在老年人群體就不存在。

涵蓋歐盟、挪威、冰島和塞爾維亞約 30 萬人，關注 15~24 歲年輕人和 70 歲以上老年人的健康訪談調查發現，平均而言，憂鬱症比例最高是法國，發生率約 11%，但以不同年齡看，年輕人憂鬱症發生率最高是丹麥、瑞典和芬蘭，其次是西歐國家。

不過，北歐人隨年齡增加憂鬱現象也會減少，且是整個歐洲唯一老年人憂鬱症低的地區。東歐和南歐國家年輕人憂鬱程度較低，但老年憂鬱症比例最高。

哥本哈根幸福研究所調查發現，北歐國 12.3% 人口報告憂鬱，18~23 歲年齡組比例上升至 13.5%BBC 分析瑞典年輕人憂鬱現象，認為年輕人憂鬱症盛行，可能是因太早獨立。

太早獨立的副作用

幾世紀以前，瑞典農村社區青少年通常會離開家到另一個農場工作，形成「個人主義文化」，近年瑞典強大福利政策下，年輕人不需依賴親戚或伴侶幫助，就負擔得起住房、醫療保健和教育費用，使獨居成為常態。

但瑞典年輕人自由卻有負面影響，就是孤獨。瑞典心理健康專家表示，年輕人獨立是好事，但瑞典人高中畢業後就搬出原生家庭，可能會對心理尚未獨立的人產生破壞性影響，雖然多數青少年都有活躍社交生活和龐大社交網路，但如果沒有親密朋友或家人談論生活和情感感受，就容易出現「情感孤獨」的問題。

此外，雖然瑞典人很重視家庭，但孩子搬出去後就不是如此了，父母往往更注重「實際理性而不是情感」支持。瑞典統計局研究發現，超過 55% 16~24 歲青少年不與任何近親互動。《瑞典孤獨》一書作者表示，獨居是造成瑞典年輕人情感孤獨的絕對原因。

西方文化成就優先

其他專家分析丹麥年輕人憂鬱問題，稱完美主義文化也是原因，受西方文化影響，年輕人覺得應該追求成就，社群媒體又助長追求完美的吸引力。丹麥研究發現，與幾年前相比，年輕人幸福感下降，雖然缺乏幸福感的原因多方面，但研究認為，社會整體對「表現」的關注，可能是影響青少年心理健康的主要因素之一。

北歐國家年輕人憂鬱惡化，挪威五年內尋求心理健康問題幫助的年輕人比例增加 40%。丹麥有 18.3% 16~24 歲的年輕人心理健康狀況不佳，女性更高達 23.8%。經濟合作暨發展組織 (OECD) 數據，2000~2020 年，歐洲 18 國抗憂鬱藥物使用量增加近兩倍半。

丹麥、芬蘭、挪威、瑞典和冰島北歐五國，覺得生活不美好的人，大部分是年輕人，尤其是年輕女性。雖然感覺不幸福的原因因人和國家而異，但孤獨和追求成功的壓力全世界普遍存在，這塊幸福國度的夢幻招牌，年輕人可能還無法體會。

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