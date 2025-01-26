懷疑父母偏心 科學證實真的有

【文‧黃嬿】

孩子經常會爭奪父母的愛，但有些爭奪不來，因父母偏心有科學證據。研究發現，父母往往更偏愛女兒，個性隨和、認真的孩子也更惹人愛。

家庭是複雜磁場，多數時候無從知道為何父母總是更偏袒某個孩子，雖然多數父母都不會承認偏心，但孩子經常質疑這點，不相信父母對兄弟姊妹的愛是公平的。

美國心理學會本週發表楊百翰大學 (Brigham Young University) 新研究，揭示這種競爭，發現父母對子女特殊的偏愛，往往是基於出生順序、性別、氣質和人格特徵，如外向、隨和、開放、盡責和神經質。

研究員分析 30 項研究和 14 個資料庫，追蹤 19,469 名參與者。調查證明，父母偏好可用多種方式表現，如何與孩子互動、在孩子身上花多少錢，以及對孩子施加多少控制。

性格決定父母偏好

父母傾向偏愛最有責任感和最有組織性的孩子，原因可能是認真負責的孩子更容易管理，也更成熟，這種性格的孩子，無論出生順序或性別如何，通常會受父母更優惠待遇。至於一般人通常都喜歡外向孩子，但在家裡是否外向，不會影響父母偏好。

一般認為父母較偏愛老么，但調查發現年齡影響不大。研究發現年長孩子往往賦予更多自主權，成長後父母控制度也越來越低。性別就有差異了，父母往往更偏愛女兒。

父母偏心影響孩子一生

父母關愛會影響孩子一生，受寵孩子心理更健康，成績更好，調節情緒的能力更強，人際關係也更健康，但受寵並非溺愛。不受父母青睞的孩子，童年時更有可能出現心理健康不佳，並家裡或學校出現有問題行為，對心理健康的影響可能持續到成年期，也較容易罹患憂鬱症，質疑自我價值。

與兄弟姊妹建立良好關係，有益一生健康和幸福，父母偏心可能會破壞兄弟姊妹關係，並加劇手足緊張和衝突。父母可能沒意識到自己偏心，研究員希望父母能認識偏心的破壞性潛力，調整自己的行為，如花更多時間陪伴孩子，並密切關注孩子個人需求，偶爾不受歡迎行為，不代表孩子應接受父母較少善意和愛。

此外，向孩子解釋差別待遇的原因也很有用，讓孩子明白為什麼他們與兄弟姊妹對待不同，就不太會受差別行為影響。有意識學習當公平的父母，會使家庭更平安幸福。

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