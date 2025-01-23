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試圖找到幸福真理 70 國上千名科學家展開全球最大規模研究

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/freestocks.org CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/freestocks.org CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

幸福感與很多因素有關，最常聽到的研究就是收入，但其實科學家稱，一半的幸福感是由基因決定，另外 10% 是由外部因素決定的。但科學家仍然認為，剩下四成是自己控制的部分，現在全球科學家將進行最大規模研究，試圖解開幸福感的普世祕方。

科學家相信，人們有可能影響自己的幸福，自古以來，科學家、哲學家一直在尋找幸福的真正祕訣。哈佛大學一項對成人生活進行長時間研究發現，親密關係比金錢或名譽更重要，對延長壽命而言也很重要，認為 50 歲時的關係滿意度是 80 歲時身體健康的最大預測因子。哈佛大學的研究雖然影響力巨大，但無法研究世代、國籍或性別之間的差異。而且讓一個地方的人快樂的祕方，不一定適用在另外一個國家的人。

而且幸福感研究通常仰賴主觀意識，沒有標準可衡量。英國艾倫圖靈研究所 (Alan Turing Institute) 創建一種衡量幸福感的方法，稱為國家效價指數，能夠透過查看任何給定年份中任何文本使用的語言，來計算幸福或不幸福的相對水平。

他們認為，這種相關性很強，當國家幸福時，人們讀和寫的文本往往是幸福的，稱為高效價。當國家悲傷時，情況恰恰相反。研究人員使用該指數計算過去 200 年中的重大變化，例如戰爭、經濟進步和公共衛生革命，對整體幸福感的影響程度。

結果發現美國人在 1920 年代是最幸福，而在內戰、大蕭條和朝鮮戰爭期間，人們幸福感最低。英國在 1920 年代兩次世界大戰期間，以及第二次世界大戰結束時是最幸福的。

艾倫圖靈研究所研究同時發現，過去 200 年來，國家的 GDP 與幸福感沒什麼關係，但是壽命延長一年相當於 GDP 成長 4.3%，代表有助於增加幸福感，也可延長壽命的政策，可能比那些只尋求提高 GDP 的政策更有利。

找到普世幸福祕方

這是在國家層次上看重大事件對人民幸福感的影響，但對個人幸福祕方的研究一直沒有標準共識。最近全球來自 70 多國千餘名科學家合作，希望能解決以往研究的缺陷，找到聖人、哲學家和科學家一直無法找到的答案。

團隊招募至少 30,000 名志願者參加全球幸福大研究測試。受試者將要求參加簡短的幸福干預措施，其中可能是運動或參與社交互動，了解哪些策略最有可能讓人們幸福感加快累積，以及這些策略是否因年齡、收入和地理位置而異。

這項研究將來自世界各地的許多頂尖幸福研究人員聚集在一起，聯手合作，目標是成為有史以來規模最大、最全面、最多樣化的幸福實驗。研究人員表示，全球幸福大研究可能有助於揭示一個新的普遍真理，如果能找到普遍有效的東西，或者至少在某些地方有效的東西，並確定這些地方在哪裡，或者什麼樣的人受益，這將是幸福科學的巨大飛躍。這項研究目前不知道將進行多長時間，目前還正在收集研究草案的階段，只能確定的是，這份研究發現的幸福祕方，決不會是現代人汲汲營營追求的東西。

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