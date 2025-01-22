售價、充電玩不起 電動車只是富豪的時髦玩意

【文‧黃嬿】

雖然路上電動車愈來愈多，但在普羅大眾眼中，電動車仍只是個時髦玩意。與汽油車相比，電動車售價較高，加上充電不易，現在美國中等收入者換車仍然首先考慮油車，專家認為，電動車要當幫地球減少碳排放的救星，很難普及尋常百姓家。/p>

許多國家為了鼓勵購買電動車，提供稅收誘因，去年許多車商祭出一波波大降價潮，但整體來看，會買電動車的人仍是高收入族群。

去年電動車在台灣賣出近 4 萬輛，年增率達 50% 以上，路上電動車達 9 萬輛，滲透率超過 1.2%。從排名前十名看，除了 Luxgen 售價稍微平民，但也要價百萬元，銷量最好特斯拉 Model 3、Model Y 在 200 萬元以內，其他入榜車款 Model X 與 BMW、賓士、Vovle 等熱銷車款都不是一般收入者買得起。

四成以上電動車來自高收入家庭

美國也一樣，標準普爾全球移動數據顯示，收入至少 20 萬美元的家庭是電動車主要購買者，截至去年 11 月，占電動車銷量 42.6%。

收入在 10 萬至 20 萬美元家庭占銷售額 32.9%。燃油汽車趨勢相反，42.5% 銷售來自收入低於 10 萬美元家庭。只有 24.1% 的汽油車銷售來自收入超過 20 萬美元的買家。2023 年美國家庭收入中位數為 80,610 美元。

中等收入者也很少考慮買電動車。2024 年蓋洛普民意調查，收入 4 萬至 99,999 美元家庭有 5% 表示有一台電動車，只有 9% 家庭表示考慮買。收入低於 4 萬美元只有 2% 家庭有電動車，只有 7% 家庭考慮買。

關鍵就在，電動車售價對普通美國人也難負擔。以相同尺寸車型價格比較，電動車比汽油車型貴多了。凱利藍皮書數據，即使扣除折扣，12 月電動車平均交易價格為 55,544 美元，比燃油車平均交易價格 49,740 美元高 11.7% 。占美國電動車一半市場的特斯拉，平均售價為 55,258 美元。

電動車貴在電池，電池組通常占電動車成本 40% 左右，因此汽車製造商調整售價策略，都著眼電池，許多車商為了競爭，開始推出小電池車款，吸引中等收入買家。

充電問題阻礙電動車普及

但對中等收入者而言不只是售價的問題，還有充電問題，如果是住獨棟住宅，花幾萬元可自己安裝充電設施，現在新建案停車場也都有充電設施，但舊住宅大樓，很難有社區共識安裝充電設施，住舊公寓更不可能，結果就是多數人無法方便充電。

工薪階層和中產階級已感受到生活成本壓力，無法承擔高售價也不願意承擔充電風險，電動車仍是富豪的時髦玩具，一些大力補貼電動車的政府，恐怕只是把財富轉移到富豪身上，佈建充電基礎設施，確保電力供應與電價穩定，才能讓電動車飛入尋常百姓家。

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