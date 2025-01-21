洛杉磯野火警示 專家：資產全押注房產不是好主意

【文‧黃嬿】

暖化已經無法逆轉，一次颱風或失控野火，就會瞬間摧毀一生打拚的資產。美國洛杉磯大火下，許多中產階級頓時無家可歸，專家直言，氣候風險增加的未來，最好不要把所有資產押注房屋。

美國人也一樣，大部分資產都來自房產。美國人口普查局數據，2022 年美國房主的淨資產中位數約 406,000 美元，但如果排除房屋淨值，房主淨資產中位數將降至 156,700 美元。換句話說，多數美國房主的淨資產都是不動產。

個人理財網站 Financial Samurai 創辦人稱，理想情況下，任何單一資產類別，如房地產、股票、債券、加密貨幣或藝術品，占比不應超過整體淨資產 50%。

但這幾年房價飆漲，這個建議可能很難辦到，去年 10 月美國頭期款中位數接近 57,000 美元，房價中位數為 375,000 美元，因此首次購屋者不得不將大部分淨資產拿來付頭期款。

專家直言，房產投入過多財富，就像把所有錢投資一個行業，如科技或一支股票，而不是投資標準普爾等廣泛市場指數。理財專家建議，買屋後，應制定計畫，將房屋以外的錢儲蓄和投資，逐步建立流動資產。

養房諸多隱性成本

專家表示，雖然房屋可增加淨資產，但不會產生任何收入或現金流，且養房是不斷花錢的過程，從簽約開始仲介費、契稅、代書費，每年要繳的各種稅、水電費、房屋有關的管理費維護費，加上保費，都是成本。

雖然房屋所有權歷來是美國主要財富累積工具，房產可幫助人們對沖通膨，但金融專家表示，情況正在改變，現在房地產不一定是最好投資，除了大量隱性支出，市場還有更好投資標的。有些人看到其他致富之路，選擇租房，錢拿去投資其他資產，住宅占淨資產 0。

年紀愈大房產比重應愈低

理財專家列出表格，照年齡層建議投資比重，23~27 歲，出社會頭五年，100% 淨資產是股市與債券，到 30 歲階段開始買房，這時候房產可占淨資產 55%，股票與債券降到 40%，同時零風險資產占 5%。年齡再增長，股票與債券比例應再度上升，房產比例下降，到 60 歲，房產只占 30%，65% 是債券，剩下是零風險資產。

計畫退休或財務獨立時，合理目標應讓房子占淨資產 25%~30%，其餘投資股票和債券組合，並持現金或現金等價物，房產占淨資產比例越小，財務就越好。理財專家表示，現代人把畢生積蓄拿來投資住房，然後遇到意料之外的打擊，如失業或經濟衰退，甚至遇上自然災害，人生就徹底毀了。

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