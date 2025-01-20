不是每人都有中年危機 研究：主管與專業人士專屬

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【文‧黃嬿】

人到中年，對工作的熱情可能漸漸被日常事務與壓力磨光，轉換跑道條件也不如年輕人，中年危機完全體現，職業滿意度自然也直線下降。研究發現，不是每個人都會出現職場中年危機，只有主管與專業人員才有。

中年是一生最困難的時期。2008 年經濟學家 David Blanchflower 發現生活滿意度呈逐漸彎曲 U 形，青年時期開始較高，40 多歲時觸底，然後隨年齡增長而恢復，這種模式不分性別，世界各地都是普遍現象。

職場也有中年危機，1996 年研究 5,000 多名英國員工調查，工作滿意度也呈輕微彎曲 U 形，但最低點更早約 39 歲。但最近社會科學家發現，職場 U 型曲線不適用所有人。

《社會經濟評論》研究用英國四個國家資料庫數據，研究不同行業、職業和地區的超過 100,000 名勞工，目的是了解工作滿意度對職涯不同階段的變化。對管理者和專業人士來說，工作滿意度通常 40 多歲時達最低點，但中低職業階層工人則沒有同樣 U 形軌跡。

日常事務耗盡工作熱情

哈佛經濟評論分析為何會出現職場中年危機，提到一個關鍵點，許多人年輕時對工作有太多理想，但經驗豐富或工作能力增強，會發現多數精力都花在救火和避免出錯，根本無力追求有價值與意義的工作。

至於為何中低收入階層與危機感經歷與白領階級不同，加州大學聖塔芭芭拉分校人類學家 Michael Gurven 過去研究，U 形幸福曲線只限富裕工業化社會，年輕人無憂無慮的天性會被多種壓力源和壓力取代，中年陷入低谷，然後到晚年生活穩定，開始接受和欣賞自己的社會地位，使滿足感上升。

低收入階級仰賴體能勞動

但研究人員發現在非工業化國家人口並非如此，非工作國家的人更依賴體能活動維持生計，因此當人們身體素質明顯下降時，幸福感才會隨之下降。這也可以解釋為何職場中年危機的 U 型曲線，並不會發生在中低職業階層人。

研究員表示，中年危機並不是普遍經歷，只會發生在主管與專業人士等白領階級，對這些人來說，中年是充滿挫敗感和沮喪感的棘手過渡時期。幸好，這個階段通常是暫時的，隧道盡頭就有光。

企業應建立支持系統

研究建議企業需要調整支持系統，來幫助 40 50 多歲員工度過這段時期，營造鼓勵職業發展和個人成就的環境，企業可減少潛在不滿並增強職場文化。

作者認為，現代社會面臨與勞動力老化挑戰，了解這類動態越來越重要，滿足高技術勞工特定需求，可提高員工留存率和提高勞動參與度，最終使整國經濟受益。

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