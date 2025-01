電動車一個月不開不充電會怎樣？

【文‧Chen Kobe】

電動車上的鋰電池是許多人充滿疑慮的重點,有人擔心它壽命不長,有台灣人害怕氣溫太低讓電池無法運作,也有人說一個禮拜不充電就會壞掉,來看看這位電動車主的小實驗是否證明這項傳聞?

和燃油車上百年看膩了的奇葩事故相比,電動車的各種毛病和懷疑總能帶來新鮮感,尤其是關於車載的鋰電池,它昂貴又神祕,既熟悉又陌生,最適合當做茶餘飯後的談資。其中一項江湖謠言就是,電動車停著沒充電的話,電量也會一直消耗,最後就掛點不能動,只能叫拖車來拖走。

根據特斯拉的車主手冊所述,電動車長期停放不使用時,電量確實會緩慢消耗,原廠初步估計每天會消耗 1% 電量,如果開啓哨兵模式,每日可能會消耗 10% 以上電力,當電量低於 20% 時,車輛就會自動關閉哨兵模式,以保護電池。

如果每天消耗 1%,最多停放 3 個月不開車輛電池就會乾掉,聽起來不是很理想。不過實際上,有特斯拉車主實測出國兩個月沒充電,回來時電量只減少了 6%,也有人停了 70 天電量就真的消耗了 70%,主要差異可能在於停放環境,如果露天曝曬,車內溫度過高車輛可能會自動調節溫度,而消耗較多電量。

而且特斯拉車輛有許多連線功能,可能會額外消耗電力。最近有國外媒體,就實測他的 Kia EV6 在半開放的車庫內停放一個月,熬過了攝氏零度的低溫,究竟還剩多少電量呢?車主離家時,他將電池充到 80%,之後就拔掉充電槍,同時他也很小心在這 28 天的外出行程中,都沒有開啓車輛 App 連線,避免額外耗電。

My Kia EV6 was left unplugged in a cold garage for nearly a month over the holidays. The amount of range I lost was truly surprising.https://t.co/OGrsV7zbi9

— InsideEVs (@InsideEVs) January 12, 2025