電動車一個月不開不充電會怎樣？

【文‧Chen Kobe】

電動車上的鋰電池是許多人充滿疑慮的重點，有人擔心它壽命不長，有台灣人害怕氣溫太低讓電池無法運作，也有人說一個禮拜不充電就會壞掉，來看看這位電動車主的小實驗是否證明這項傳聞？

和燃油車上百年看膩了的奇葩事故相比，電動車的各種毛病和懷疑總能帶來新鮮感，尤其是關於車載的鋰電池，它昂貴又神祕，既熟悉又陌生，最適合當做茶餘飯後的談資。其中一項江湖謠言就是，電動車停著沒充電的話，電量也會一直消耗，最後就掛點不能動，只能叫拖車來拖走。

根據特斯拉的車主手冊所述，電動車長期停放不使用時，電量確實會緩慢消耗，原廠初步估計每天會消耗 1% 電量，如果開啓哨兵模式，每日可能會消耗 10% 以上電力，當電量低於 20% 時，車輛就會自動關閉哨兵模式，以保護電池。

如果每天消耗 1%，最多停放 3 個月不開車輛電池就會乾掉，聽起來不是很理想。不過實際上，有特斯拉車主實測出國兩個月沒充電，回來時電量只減少了 6%，也有人停了 70 天電量就真的消耗了 70%，主要差異可能在於停放環境，如果露天曝曬，車內溫度過高車輛可能會自動調節溫度，而消耗較多電量。

而且特斯拉車輛有許多連線功能，可能會額外消耗電力。最近有國外媒體，就實測他的 Kia EV6 在半開放的車庫內停放一個月，熬過了攝氏零度的低溫，究竟還剩多少電量呢？車主離家時，他將電池充到 80%，之後就拔掉充電槍，同時他也很小心在這 28 天的外出行程中，都沒有開啓車輛 App 連線，避免額外耗電。

My Kia EV6 was left unplugged in a cold garage for nearly a month over the holidays. The amount of range I lost was truly surprising.https://t.co/OGrsV7zbi9 — InsideEVs (@InsideEVs) January 12, 2025

經過將近一個月的停放，車主回家檢查電池，發現電量竟然還有 78% 之多，28 天只掉了 2%，附帶一提，車上的 12V 小電池也一樣健康。

必須強調，這樣的實驗結果並不能完全重現，從外媒與網友的實測綜合來看，我們只能說車廠給的耗電量算是高估，一般電動車在滿電狀態下至少可以停放 3 個月不會是大問題，但如果超過這個時間，就需要車主自行觀察自己車輛的耗電程度來判斷。

各家車廠對於長期停放電動車的建議也略有不同，大部分車廠建議若有長期停放需求，應該插上 AC 充電槍，設定車輛自動充電上限 80%，這樣就絕對沒問題。福特則建議，當需要停放超過 30 天時，將車上的 12V 小電池斷開，避免它電量耗盡無法啓動車輛。

一般來說，燃油車如果長時間沒有啓動，車上小電池也可能會耗盡而無法啓動，管路中的油水也需要重新檢查，更不用說在零度以下的天氣停一個月了。以下開放車主分享停了好幾年還可以發動的神車故事。

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