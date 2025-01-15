黃石超級火山噴發人類滅亡？《自然》研究稱千年後的事

【文‧黃嬿】

面積約四分之一台灣大小的美國黃石公園，有 500 多個噴湧的間歇泉，還有許多沸騰的溫泉，此處是一座活火山，過去許多專家稱，黃石公園有可能發生災難性的超級噴發，引發人類生存危機，但《自然》期刊研究發現，黃石公園離大規模噴發還早得很。

1872 年美國建立世界上第一個國家公園黃石公園，但直到 1960 年代，科學家才發現黃石公園有座超級火山，火山口約有 72 公里長、55 公里寬。1980 年代科學家才知道黃石公園的火山是一座活火山，隨時有噴發的危險。

火山學家認為，黃石國家公園的超級火山爆發將把科羅拉多、懷俄明和猶他州的大片地區掩埋在高達一公尺的有毒火山灰中，美國中西部也會因為火山灰而陷入一片黑暗，農作物將被摧毀，牧場會受到污染，電線和電力變壓器將被破壞，大面積停電。

氣象學家建立的模型發現，如果噴發是在夏季，釋放出來的氣霧可能會擴散到全球。在短期內，由於有毒雲團阻擋陽光，全球平均氣溫可能會大幅下降，並在數年內無法恢復正常。降雨量將急劇下降，可能足以引發熱帶雨林滅絕。

噴發地點只有一處

黃石超級火山在過去 210 萬年裡噴發過三次，最近一次是在 64 萬年前。人類歷史上還沒有經歷過黃石火山噴發，因此若黃石公園火山爆發，將是「自文明誕生以來最大的災難」。黃石超級火山一直是科學家的研究重點，過去科學家已經確定黃石超級火山底下的岩漿庫位置，最新研究進一步發現未來的噴發地點，可能會集中在國家公園的東北側。

過去的研究利用地震波穿過破火山口，來測量公園下方液態岩漿與固體岩石的位置，但很難看分固態岩石很還是液態岩漿區。液態岩漿區才是可能的噴發地點，1 月初發表於《自然》研究，夏威夷火山天文台的火山地震學家使用一種稱為大地電磁學的方法來解決這個問題。

研究指出，地球的旋轉核心產生圍繞地球的磁場，由於岩漿含有磁性礦物，地下液態岩漿也會產生自己的微型磁場，可在地表檢測到，結果發現，黃石公園地下的岩漿是潛伏在四個獨立的儲庫中，但只有一個有噴發危險，原因是岩石會加熱岩漿使岩漿保持可噴發的液態狀態，但黃石火山底下大部分的儲層岩漿都不接觸深層地函岩石。只有在東北部的儲庫，深層岩石正在加熱地殼中的岩漿，使岩漿長期保持液態。

岩石孔隙中的岩漿還很少

研究也發現，這些岩漿位於火山口固體岩石的孔隙，就像海綿的水，只有當 40% 以上孔隙空間填滿時，孔隙岩漿才能連通、流動並噴發，但研究估計，現在毛孔填充比例不到 20%。

填滿只是遲早的事，也有可能黃石東北部地區的地函岩石有一天會與岩漿庫分離，失去加熱動能，但在此之前是否會噴發，仍然是未知數。研究作者認為還需要幾百年到上千年時間才能引發火山爆發，黃石公園爆發並消滅人類的故事情節，是現階段還不需要擔心的事。

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