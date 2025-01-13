川普政府可望開大門？未來搭星艦出國旅行不是夢

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：SpaceX)
(首圖來源：SpaceX)

【文‧黃嬿】

比現在客機更快的飛行器一直是人類夢想，即使協和客機停運也擋不住這種需求。樂觀科學家預測，SpaceX Starship 火箭不只為月球和火星任務擔任運輸載具，現在可能川普政府支持下提供地球交通服務，將來紐約到上海只需 39 分鐘。

超音速飛機仍然是人類的夢。美國 Boom TechnologyExosonic Spike Aerospace、歐洲 Destinus 及中國凌空天行科技都在競相推出超音速客機。超音速是指速度超過 1 馬赫音速的飛行器，商用飛機約 0.8~0.9 馬赫。某些航太商有更遠大抱負，希望推出 5 馬赫以上高超音速。專家認為，超音速或超高音速客機，可望 2030 年前商業化。

超高音速還不夠快，馬斯克 Starship 火箭也能載人，這艘 120 公尺長的不鏽鋼太空船時速可達 27,000 公里，約 25 馬赫，遠遠超過峰值時速 1,000 公里的商用客機。

星艦讓城市旅行時間不到半小時

SpaceX 聲稱，Starship 是世界最強大運載火箭，運載高達百人長時間星際飛行，還有助「實現發射衛星、月球基地開發和地球點對點運輸」。2017 年馬斯克承諾地球也能火箭飛行，只要升入軌道，並與地球表面平行，就能不到半小時將人們帶到地球另一端。

馬斯克 2019 年推文說 Starship 是 25 馬赫飛行的洲際彈道導彈，半小時可從紐約到上海，無需廁所、廚房或飛行員區域等傳統飛機設施。他的構想是從海基平台發射，乘客需先乘船前往海上發射場，登上太空船超音速飛行，減輕人口稠密地區附近發射火箭產生的噪音問題。如此短旅行時間，可促進國際旅遊業成長，促進跨大陸商務會議，甚至減少航空旅行對環境的影響。

他強調火箭有前所未有的速度和效率，但乘客起飛和降落時會經歷強烈重力，並需要低重力旅程全程扣上安全帶，馬斯克將這體驗說得好像搭迪士尼太空山雲霄飛車簡單。

某工程師在社群發文，川普政府可能幾年內批准星艦地球運輸，一小時內將人從某城市帶到其他任何城市。馬斯克回應「現在這很有可能」。

關鍵是成本何時下降

瑞銀 2019 年報告估算，到 2030 年，高速點對點太空旅行市場每年可成長到 200 億美元。現在每年超過 1.5 億名乘客搭乘時間超過十小時的航班，瑞銀估計，如果這些航班 5% 改用每次飛行 2,500 美元的火箭，市場規模就可達數十億美元。

最大問題是價格只要 2,500 美元？馬斯克聲稱，有天火箭航班就像經濟艙機票便宜。馬斯克對幾年內實現地球點對點旅行持樂觀態度，然專家懷疑。維珍銀河等 90 分鐘太空旅行費用為每人 45 萬美元

協和客機曾開創人類音速飛行時代，即使落幕，科技發展也不會停下腳步，人類一直渴望更快速移動，SpaceX 星艦可能開啟超高速全球旅行的新時代。

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