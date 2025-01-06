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Beta世代將來臨 專家：更少接觸社群媒體、氣候變遷是大事

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

你聽過千禧世代、Ｚ世代，可能有些人聽過 Alpha 世代，很快的，下代 2025 年就會來到世界。2025 1 1 日開始，最新世代群體「Beta 世代」將來臨，這個世代會看到 22 世紀曙光。

社會學家以 15 年定為一代，每代受當時社會背景影響，發展出概述共同特徵，千禧世代是指出生於 1981~1996 年的人，Z 世代出生於 1996~2010 年，Alpha 世代是 2010~2024 年出生的人，到 2025 年就是新世代，2025~2039 年出生的人稱為 Beta 世代，到 2035 年占全球人口 16%

人口統計學家和未來學家 Mark McCrindle 形容這世代將在科技無縫融入日常生活的時代成長。可能是第一代體驗「大規模自主交通、穿戴式健康科技，以及沉浸式虛擬環境為日常生活」的人。

雖然 Alpha 世代經歷智慧科技和人工智慧崛起，但 Beta 世代將生活在人工智慧和自動化完全融入日常生活、教育、工作場所、醫療保健和娛樂的時代。

Z 世代父母禁止社群媒體

但這個世代與科技的關係將會非常微妙，Mark McCrindle 表示，社群媒體已讓真實人際關係成為稀有商品，Beta 世代必須找到真正意義的聯繫方式。

ZconomyZ 世代將如何改變商業的未來及如何應對》作者 Jason Dorsey 也認為，Beta 世代可能以前幾代人沒有的方式扎根智慧裝置和人工智慧領域，像前代人一樣，將依靠科技解決問題。

但他們將在父母監督下遠離社群媒體。雖然年長千禧世代父母習慣將科技融入 Alpha 世代孩子的生活，過去幾年 Alpha 世代視為 iPad 養大的小孩，但造成他們在社群媒體消費無意義內容。

Z 世代父母可能會對 Beta 世代孩子採取不同方法，可能選擇阻止孩子長期上網。社會學家認為，身為最精通科技的父母，Z 世代看到科技和螢幕時間的好處，但也看到缺點，並延後孩子接觸與參與科技的年齡。

承擔解決氣候變遷的責任

這世代最大挑戰是氣候變遷、城市化和全球人口動態變化，雖然千禧世代與 Z 世代比更年長的世代更具生態意識，但 Beta 世代必須承擔責任 ，確保永續發展不再是流行詞，而是基本期望，核心價值就有全球意識，以社群為中心和協作精神。Mark McCrindle 表示，Beta 世代成長過程強調創新重要性，創新不只為了讓生活更方便，也是為了解決時代的緊迫挑戰。

Jason Dorsey 也認為，Beta 世代成長過程，氣候變遷可能成為可怕的現實，對生活產生更直接的影響。他們成熟後將看到處理這些問題的 X 世代和嬰兒潮世代領導人，慢慢被千禧世代和 Z 世代取代，而 Beta 世代達投票年齡時，很可能會讓 Z 世代當選以解決重大挑戰。

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