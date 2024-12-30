為何年紀愈大喝酒愈累？專家：代謝變差、體內水分減少

【文‧黃嬿】

現代焦慮壓力纏身，飲酒可能是隨手可得的廉價小確幸，但年紀愈來愈大時，為什麼更容易感受到飲酒的負面影響？營養學家解釋，是因為老化身體代謝減慢，水分降低，導致酒精負面作用持續更久。

主要原因是酒精由肝臟代謝，年齡增長，肝臟效率會降低，分解和代謝酵素和效率也會降低，由於代謝速度減慢，酒精停留時間更長，宿醉可能性更大。

再來一個影響因素是水分。老化時會失去肌肉並增加脂肪，但肌肉約 75% 是水，脂肪可能只 10% 是水。隨著年齡增長，水分含量減少，導致液體成分吸收速度會更快。

專家指出，隨著年紀增長，水分含量下降非常明顯，由於酒精是水溶性物質，80 歲時飲酒量與 30 歲時相同，但 80 歲的人血液酒精含量會高得多。這種情況下，喝一杯酒所產生的效果，與年輕時喝兩三杯酒的效果相同，會更快感到陶醉。

在任何年齡段，女性都更容易受到酒精的影響，因為女性體內的水分比男性少。一項研究發現，3~10 歲正常體重的兒童，水佔體重的 62%，11~60 歲男性水分含量保持穩定，女性水分含量降至 55%。

且女性有助酒精代謝的胃酵素也較少。研究發現，每天只喝一杯酒精飲料就會增加女性罹患乳癌的風險，尤其雌激素受體陽性腫瘤。

飲酒傷害大腦

此外，隨著年齡的增長，大腦對酒精的影響也變得更加敏感，飲酒會使人們更容易出現協調或平衡問題，增加跌倒的風險。它還會影響判斷力、反應時間和駕駛能力。長期飲酒也與年齡相關的認知能力下降和腦萎縮的加速有關。

睡眠障礙是老化的一個不幸的副作用。老化的過程中，深度睡眠時間會減少，而酒精會破壞睡眠結構，導致睡眠更加碎片化，因此年紀愈大飲酒會帶來更大的睡眠問題。

專家警告，人們難免有慢性病，但患有心臟衰竭、肝臟或腎臟疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症或肺部疾病等疾病，飲酒會增加風險。醫生建議大多數 60 歲以上的成年人不要飲酒，但人們難免會在特殊時刻或節慶時與親友歡聚，對於長者，專家也提出一些更安全的飲酒作法，包括避免空腹飲酒，先用餐或吃一點點心，或搭配餐點一起進食，都會減緩酒精的吸收。此外，一定要喝大量的水或其他非酒精飲料來保持體內水分，減緩酒精的負面作用。

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