為什麼很難一心多用？新研究發現人腦決策速度驚人的慢

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Emma stein】

人腦常被稱為宇宙最複雜機器，能效是電腦 500 倍以上，若用資訊術語比喻，人腦實際運作速度有多快呢？答案令人出乎意料。加州理工學院團隊嘗試量化人類大腦處理資訊的能力，發現人腦思考速度並沒想像快，事實上大腦以每秒僅 10 位元速度進行思考、做決定，和電腦處理執行數兆位元資訊相比慢得離譜。

而與大腦處理訊息速度格格不入的是，人體感覺系統（與視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺相關）以每秒 1 兆位元速度收集四周環境數據，比大腦思考過程快 1,000 億倍，這項結果不禁讓神經科學家思考：為什麼大腦一次只能專心處理一件事，但感覺系統可同時處理上兆個訊號流入？

位元是資訊基本單位，比如典型 Wi-Fi 連線每秒可處理 5,000 萬位元，人腦單一神經元有如強大資訊處理器，每秒可輕鬆傳輸超過 10 位元資訊，就純粹分析能力而言，果蠅大腦約 10 萬個神經元足以讓牠們尋找食物、撲騰翅膀、和其他果蠅交流，而人腦 800 億個神經元形成數兆連接，其中三分之一位於皮層專門負責高階思維，這些連接組合方式使我們能感受、想像、規劃高難度事情。

▲ 人腦以每秒 10 位元的緩慢速度思考、處理和決策。（Source：加州理工學院）
▲ 人腦以每秒 10 位元的緩慢速度思考、處理和決策。（Source：加州理工學院）

但當要做出決策，很難想像大腦如何過濾龐大資訊，選擇性提取極少數訊息，思考、處理和決策速度慢到每秒僅 10 位元。

大自然似乎為我們的意識思維設了速度上限，無人知曉為何原因，但可能與人類演化史相關。

雖然大腦位元與電腦位元並不完全可類比，也很難量化不同大腦活動的位元處理，但這項有趣研究讓我們認知到大腦決策速度其實沒那麼快，不要一直逼它。

新論文發表在《Neuron》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

科技新報

追蹤

延伸閱讀

財劃法修正案過關綠委跳腳 李彥秀轟民進黨哭窮：缺執政大腦

冬天手腳冰涼是血液循環差嗎？醫師：有這情況就不正常 需立刻就診

暖暖包不熱怎麼辦？護理師分享「1技巧」：可多用好幾小時

藝人六月酒配安眠藥「嘴砲失分寸」 醫揭合併服用3副作用

相關新聞

為什麼很難一心多用？新研究發現人腦決策速度驚人的慢

人腦常被稱為宇宙最複雜機器，能效是電腦 500 倍以上，若用資訊術語比喻，人腦實際運作速度有多快呢？答案令人出乎意料。加州理工學院團隊嘗試量化人類大腦處理資訊的能力，發現人腦思考速度並沒想像快，事實上大腦以每秒僅 10 位元速度進行思考、做決定，和電腦處理執行數兆位元資訊相比慢得離譜。

報復性消費到末日消費 社群提倡「不買運動」讓人更快樂

疫情期間與疫情後的過度消費，稱為報復性消費，現在又因為川普當選與世界動盪、通貨膨脹等產生無意義感，年輕人出現「末日消費」的衝動。但一群人已經在社群媒體反省過度消費行為，宣揚不買運動，分享自己的改變，專家也提出一些抑制消費衝動的方法。

有錢不一定幸福 專家：一堆富翁鬱鬱寡歡

辛苦工作都是想著將來有一天可以財富自由，唯有金錢上不受制於人，才有自由人生。但一名理財專家發現，就算有錢也不一定快樂，他指出許多不快樂的富人都有幾個共通點，其中之一就是沒有錢以外的目標。

研究：每週吃​​5份黑巧克力 降低2型糖尿病罹患風險

到 2045 年，全球第二型糖尿病發生率預計將上升至 7 億，一項大型研究表明，每週吃 5 份黑巧克力（1 份黑巧克力為 1 盎司，約 28 克）可降低第 2 型糖尿病罹患風險 21%。

PM2.5有害更多證據 靜脈血栓與兒童智商下降

空氣污染殘害人類健康的證據愈來愈多。最新研究發現，空氣污染會造成危及生命的靜脈血栓，甚至會造成兒童智商降低，研究人員稱這是對人力資本的「大規模侵蝕」。

腸癌增加原因劍指飲食 研究：超加工食品不能碰

薯條、洋芋片、泡麵、香腸等各種加工食品對許多人而言是安慰食物，也愈來愈出現在外食世代的日常飲食，但越來越多證據顯示，這是導致健康惡化的因素之一。美國政府資助的新研究發現，癌症與富含加工食品的飲食引起的發炎有關，甚至超加工食品常見的食用油，也是導致癌症的因素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。