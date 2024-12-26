為什麼很難一心多用？新研究發現人腦決策速度驚人的慢

【文‧Emma stein】

人腦常被稱為宇宙最複雜機器，能效是電腦 500 倍以上，若用資訊術語比喻，人腦實際運作速度有多快呢？答案令人出乎意料。加州理工學院團隊嘗試量化人類大腦處理資訊的能力，發現人腦思考速度並沒想像快，事實上大腦以每秒僅 10 位元速度進行思考、做決定，和電腦處理執行數兆位元資訊相比慢得離譜。

而與大腦處理訊息速度格格不入的是，人體感覺系統（與視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺相關）以每秒 1 兆位元速度收集四周環境數據，比大腦思考過程快 1,000 億倍，這項結果不禁讓神經科學家思考：為什麼大腦一次只能專心處理一件事，但感覺系統可同時處理上兆個訊號流入？

位元是資訊基本單位，比如典型 Wi-Fi 連線每秒可處理 5,000 萬位元，人腦單一神經元有如強大資訊處理器，每秒可輕鬆傳輸超過 10 位元資訊，就純粹分析能力而言，果蠅大腦約 10 萬個神經元足以讓牠們尋找食物、撲騰翅膀、和其他果蠅交流，而人腦 800 億個神經元形成數兆連接，其中三分之一位於皮層專門負責高階思維，這些連接組合方式使我們能感受、想像、規劃高難度事情。

▲ 人腦以每秒 10 位元的緩慢速度思考、處理和決策。（Source：加州理工學院）

但當要做出決策，很難想像大腦如何過濾龐大資訊，選擇性提取極少數訊息，思考、處理和決策速度慢到每秒僅 10 位元。

大自然似乎為我們的意識思維設了速度上限，無人知曉為何原因，但可能與人類演化史相關。

雖然大腦位元與電腦位元並不完全可類比，也很難量化不同大腦活動的位元處理，但這項有趣研究讓我們認知到大腦決策速度其實沒那麼快，不要一直逼它。

新論文發表在《Neuron》期刊。

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