報復性消費到末日消費 社群提倡「不買運動」讓人更快樂

【文‧黃嬿】

疫情期間與疫情後的過度消費，稱為報復性消費，現在又因為川普當選與世界動盪、通貨膨脹等產生無意義感，年輕人出現「末日消費」的衝動。但一群人已經在社群媒體反省過度消費行為，宣揚不買運動，分享自己的改變，專家也提出一些抑制消費衝動的方法。

為了快樂購物已成為美國文化的一部分，「購物療法」一詞最早由《芝加哥論壇報》1986 年詳細介紹美國女性購物習慣的短文使用。這幾年，除了疫情導致報復性購買與末日消費等心理因素補償作用，2024 年消費的巨大繁榮部分也因社群媒體助長更興盛。

(首圖來源：Pixabay)

美國整理專家認為，充滿挑戰時期出現購物衝動並不罕見，疫情期間人們把自己鎖在家裡，因為無聊，同時對未來壓力很大，所以瘋狂購物，網路購物的便捷給人們一點安慰。至於購物為什麼有這種效果，他解釋，人們生來就是狩獵者和採集者，所以當想要某些東西時，就會產生多巴胺。

但沒有節制的購物已到瘋狂地步，減少開支必須拿出鋼鐵的意志力，專家建議有些方法，如不要再買「需要」但「實際上不需要」的東西。他說「我們真正需要的東西其實很少，當想買什麼東西的時候，把『想要』換成『需要』，就會發現根本沒必要買。」

記錄「想要」還是「需要」

他還建議記帳，把每件過去一個月購買的商品，標記為真正需要或只是想要，就會發現有多少是浪費錢的東西。另一個方法是購物當下抑制衝動，就是想買 50 美元的商品，在買之前增加 24 小時的等待時間。如果是 100 美元，等待 48 小時。如果是 150 美元就等久一點，想三天之後再決定。

今年開始，社群媒體流行一種運動，鼓勵大家放棄過度消費，養成更謹慎的消費習慣，稱為「不買非必需品的挑戰」，時間可以是數月也可以是一年。每個人的節制清單都不同，但都是從一些日常消費著手，如不購買任何新衣服、化妝品和護膚品用完時才買、在穿壞前不買新鞋，或不買外帶咖啡，盡量不叫外送，取消不需要的訂閱等。有些參與實驗的人發現自己幾個月下來，多存了很多錢，心理健康狀況也有所改善，感覺就像經歷戒毒成功一樣，不再需要那些短暫的多巴胺。

過度消費不只是個人問題，也是地球問題，因為商品在製造過程會排放無數的化學物質，最後變成廢棄物，繼續產生有害污染。過度消費行為，等於告訴企業要繼續大規模生產一切非有必要的物品，導致一個永無止境的循環。

但專家也表示，提倡減少消費的好處，不是鼓勵一個人變成守財奴會更好，而是把錢花在體驗上，學習、旅行、與親友團聚，會比花在物質上更快樂。

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