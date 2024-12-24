有錢不一定幸福 專家：一堆富翁鬱鬱寡歡

【文‧黃嬿】

辛苦工作都是想著將來有一天可以財富自由，唯有金錢上不受制於人，才有自由人生。但一名理財專家發現，就算有錢也不一定快樂，他指出許多不快樂的富人都有幾個共通點，其中之一就是沒有錢以外的目標。

理財規劃師投書外媒表示，他專門為年收入達 50 萬至 100 萬美元的科技和生技員工提供資產管理服務，如果金錢能買到幸福說法成立，他的客戶應該都是世界最快樂的人，但他發現並不是這回事，更多錢確實讓生活更輕鬆，更方便奢華，但遠遠稱不上幸福或滿足。

這些不快樂的富翁有個特點，就是承受非常高壓和焦慮。一個原因是他們不明白為什麼他們永遠在追逐更多，過程中從來沒有安定或安全感。這些找不到幸福的人，無論賺多少錢，往往會感覺自己被工作所控制，這份工作帶給他的可能只是非常高的收入，此外沒有其他價值。

由於他們過得並不是自己想要的生活，所以他們會「花錢」逃避根本問題，常常造成過度支出。此外，這些人也不知道什麼才能滿足自己，什麼程度才是夠了，生活目標常常變動，又把不快樂歸咎在他人身上，不願面對自己的問題。

快樂富人善於自省

至於快樂的富翁，往往善於反思、深思熟慮且有自我意識。他們有興趣了解並接受自己的情緒，具備成長型思維，想要自我完善，並享受學習。他們在職業生涯中也有很大的靈活性，至少對工作時間和方式有一定程度的控制。

專家分析，快樂的富人工作要求很高，需要投入大量的時間和精力，但他們有足夠的時間支配自己的時間，譬如可以花一個下午時間參加孩子的演奏會，他們可以在晚上關機，週末不理會郵件，總體上感覺自己的職業生涯處於掌控之中，不受制於特定收入。

他們也優先重視儲蓄，先確保儲蓄目標之後再花錢，且儲蓄往往比設定的多，使他們較少依賴任何單一的外部支持來源。他認為，在日常生活中體驗到最大的快樂和滿足感，是具備自省能力，確定他們的優先事項和核心價值的人。

花錢買幸福有方法

至於有錢要怎麼花才能達到快樂最大效益？許多研究發現，人們花錢買體驗，例如旅行、音樂會和餐點獲得的快樂，比購買物質更快樂。一項加拿大研究發現，參與者得到 40 美元意外之財後被指示用這筆錢「購買時間」的人，例如，支付雜貨送貨或房屋清潔費用，比購買物質的人更快樂。

其他快樂花錢的方式還有為他人花錢，研究稱，親社會支出比個人支出更能帶來幸福感，因為這種做法能獲得認同。因此，有錢人也要聰明花錢，捐贈慈善組織、買禮物及購買體驗的快樂效益最大，且更持久。

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