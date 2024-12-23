【文‧Emma stein】

到 2045 年，全球第二型糖尿病發生率預計將上升至 7 億，一項大型研究表明，每週吃 5 份黑巧克力（1 份黑巧克力為 1 盎司，約 28 克）可降低第 2 型糖尿病罹患風險 21%。

第二型糖尿病成因主要與肥胖、缺乏運動有關，由於身體器官像長時間浸泡在糖水裡，久了機能失調容易引起各種併發症，常見如：視網膜病變、神經病變、腎臟病變、心血管疾病、腦中風、感染不易癒合等。

巧克力有高含量黃烷醇（flavanol），過去被證明可以促進心臟健康、降低罹患第 2 型糖尿病的風險，但由於研究結果不一致，巧克力消費型態與第 2 型糖尿病風險的關聯仍存在爭議，此外，先前多數研究沒有解釋黑巧克力、牛奶巧克力是否對第 2 型糖尿病風險產生不同影響。

為了進一步探討這問題，研究人員結合美國 3 項長期觀察性研究數據（平均監測 25 年），分析第 2 型糖尿病與 192,208 名受試者的巧克力總消費量，以及 111,654 名受試者不同巧克力種類（黑巧克力、牛奶巧克力）消費量關聯。

巧克力總消費量分析結果指出有 18,862 人患有第 2 型糖尿病，在調整個人生活方式和飲食風險因素後，研究人員發現每週至少吃 5 份任何類型巧克力的人，與很少或從不吃巧克力的人相比第 2 型糖尿病發生率降低 10%。

不同巧克力種類分析結果則為 4,771 人罹患第 2 型糖尿病，調整相同風險因素後，每週至少吃 5 份黑巧克力的人罹患第 2 型糖尿病風險明顯降低 21%，但牛奶巧克力攝取量則與第 2 型糖尿病風險沒有明顯關聯。

研究人員還發現，每週每多吃 1 份黑巧克力，罹患第 2 型糖尿病的風險就會降低 3%，但增加牛奶巧克力攝取量，長期下來出現體重增加趨勢。

雖然黑巧克力與牛奶巧克力飽和脂肪量差不多，但黑巧克力的高含量黃烷醇可能抵銷飽和脂肪、糖對體重增加及糖尿病等其他心臟代謝疾病風險的影響。

不過研究人員也強調多數受試者是非西班牙裔的老年白人，研究結果可能不適用其他種族，也需要更多臨床試驗證實黑巧克力保護作用背後機制。

新論文發表在《英國醫學期刊》。

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