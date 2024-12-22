PM2.5有害更多證據 靜脈血栓與兒童智商下降

【文‧黃嬿】

空氣污染殘害人類健康的證據愈來愈多。最新研究發現，空氣污染會造成危及生命的靜脈血栓，甚至會造成兒童智商降低，研究人員稱這是對人力資本的「大規模侵蝕」。

靜脈血栓包括深部靜脈血栓和肺栓塞，這些疾病每年影響美國 90 萬人，是繼心臟病和中風後第三大常見的血管疾病，許多病例發生在手術後，但其他因素，包括年齡、長期不活動、心臟病、懷孕和遺傳，也會增加風險。

過去科學家知道，暴露於空氣污染會引發發炎並導致血液凝固，長期以來一直與心血管和呼吸系統疾病有關。雖然先前的研究也發現造成血栓可能性，這次美國明尼蘇達大學公共衛生學院於《血液》期刊研究，是美國最大、最全面的研究，指出血栓與三種不同類型的空氣污染物的關聯。

研究在 17 年間追蹤來自美國 6 個社區的 6,600 多名參與者，並評估長期接觸四種常見空氣污染物的情況，包括細懸浮微粒、二氧化氮、氮氧化物和臭氧。無論有無吸菸或本身有呼吸道疾病，與暴露於較低水平 PM 2.5 的人相比，暴露於高 PM 2.5 的人靜脈血栓風險增加 39%。接觸氮氧化物較多的人，以及最常見汽車廢氣的二氧化氮，風險分別增加 121% 至 174%。沒有發現臭氧的關聯性。

由於 PM 2.5 顆粒可以透過嗅球、即嗅覺的大腦結構直接滲透到大腦中，因此科學家認為，空氣污染還可能對認知功能產生有害影響。一項發表在《環境健康》期刊上的研究首次量化生命早期接觸 PM2.5，與語言和非語言心理能力下降之間的相關性。非語言能力以智商測驗評估，包含一系列心理技能，包括記憶、推理、數字處理、語言處理以及三維思考物體。

結果發現，童年時期接觸更多室外空氣污染，會使兒童學習和處理資訊變得更加困難，尤其是在批判性思考和非語言任務方面。研究作者指出，鑑於兒童的身體正在發育，以及免疫和呼吸系統發育不全，兒童的呼吸速度也更快，比成人吸入更多的空氣，並且在戶外進行更多的身體活動，他們特別容易受到環境空氣污染的影響。

兒童人口的平均 IQ 只降低 5 分，就會導致智商高於 130 的兒童數量減少 50% 以上，也會導致智商分數低於 70 的兒童數量相應增加。作者指出，全球約有 22 億兒童，即使污染略有增加，也會導致大量兒童出現認知能力下降，影響他們的學業成績和未來的機會。

終身生產力下降會給社會帶來巨大的經濟和社會負擔。因此作者認為，人們認知能力的喪失，是人力資本的「大規模侵蝕」。由於 PM2.5 是全球普遍毒物，其導致認知功能全面喪失的可能性，可能更甚於鉛和甲基汞危機。

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