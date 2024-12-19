腸癌增加原因劍指飲食 研究：超加工食品不能碰

【文‧黃嬿】

薯條、洋芋片、泡麵、香腸等各種加工食品對許多人而言是安慰食物，也愈來愈出現在外食世代的日常飲食，但越來越多證據顯示，這是導致健康惡化的因素之一。美國政府資助的新研究發現，癌症與富含加工食品的飲食引起的發炎有關，甚至超加工食品常見的食用油，也是導致癌症的因素。

先前研究就發現，富含加工食品的飲食，例如薯條、香腸、包裝甜點和精製碳水化合物，會促進發炎因子，食物就是藥物，同時確定有些健康食物如花椰菜等等，可能有當慢性發炎草藥的潛力。

食物導致慢性發炎

這次科學家想知道，加工食物與大腸癌的關係。研究員分析 100 多個患者的腫瘤樣本，結果發現，與健康組織相比，腫瘤樣本引起發炎的化合物的比例很高，團隊也發現腫瘤缺乏與癒合和降低發炎相關的分子，稱「癌症就像無法癒合的慢性傷口」，每天吃超加工食品會增加發炎機會，而使身體更難抵抗腫瘤。

研究員尋找一種稱為生物活性脂質的化合物，是會增加或減少體內發炎的分子，若分子來自加工食品，會直接破壞免疫系統並引發慢性炎症。若來自富含 omega-3 脂肪酸的綠葉蔬菜和海鮮等食物，可促進發炎癒合。

身體會透過消耗的健康脂肪的生物活性脂質化合物解決炎症。團隊已早期實驗改良形式的魚油，發現確實可減少發炎。這項研究有可能利用自然癒合過程，而不用仰賴藥物，徹底改變癌症治療方式，是解決慢性發炎和預防疾病的重要一步。

上述研究發表在《Gut》期刊，是美國國立衛生研究院 310 萬美元五年期資助計畫的第一項研究。另一項《腸道》期刊研究也有驚人發現，超加工西方飲食的食用油，可能導致結腸癌病例激增，包括向日葵、葡萄籽、菜籽油和玉米等不健康的種子油可能會引發慢性發炎。

烹調種子油的疑慮

研究分析 80 多名年齡 30~85 歲結腸癌患者腫瘤時，發現腫瘤生物活性脂質增加，種子油可能是促成因素，生物活性脂質是人體代謝種子油時產生的小油性分子，除了增加發炎，生物活性脂質還會阻礙身體的自然癒合過程並促進腫瘤生長。研究人員表示，自然食物如酪梨和橄欖富含 omega-3 脂肪酸的油，是更健康的替代品。

研究結果強調迫切需要重新評估西方飲食的某些部分，包括添加糖、飽和脂肪、超加工食品、化學物質和發炎種子油。但美國頂級衛生機構已澄清，攝取適量種子油作為均衡飲食的一部分尚未證明會導致癌症。專家指出，主要是如何烹調的問題，種子油高溫時可能導致有害化學物質累積，仍是餐廳或工廠加工食物的問題，因這些油很少更換。總之，要有長壽健康的生活，最好選擇仍是以天然、未加工食物為主的飲食。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】