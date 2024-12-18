中年世代失業不是時候 專家：主管職愈來愈少

【文‧黃嬿】

40 與 50 歲想退休前再奮力一搏，憑藉累積 20 多年豐富經驗，希望企業珍惜經驗智慧，但這個時代，企業恐怕不需要中階主管了，可能是不認為他們的經驗那麼有價值，或為了效率考量，對主管級人才來說，現在換工作尤其不是時候。

外媒梳理政府數據，訪問企業雇主與經濟學家發現，所謂「X 世代專業人士的詛咒」不是因為年齡歧視，而是沒有足夠主管職缺。調查顯示，去年裁員浪潮，中階管理人員占 32%，2019 年只有 20%，企業轉向招募較低階員工，導致40~50 歲求職者人數急劇增加，卻只能爭奪越來越低階的職缺。

中階主管成眼中釘

本應成為高階領導者賣點的經驗卻成負擔，使許多被解僱主管要找到工作，只能放下履歷輝煌紀錄，申請企業食物鏈下游工作，有些人履歷刪除前幾個工作，隱藏管理經驗，甚至某位前營運長去應徵行政助理。

這場企業扁平化效率會更好的假設，最後成功與否將決定中年世代這些前主管的未來。許多執行長堅持認為，解僱中階管理人員並不是為了省錢，而是為了創造「更強大」的公司，打造「更高品質的產品」。如果這種假設受認可，過去職業生涯努力攀升的企業階梯，可能會永遠消失。

但這實驗還沒有成功，許多企業發現，中階管理人員較少，會使經營運承受巨大壓力。包括倖存主管被迫管理更多人，導致筋疲力盡，Z 世代也失去導師，越來越疏離，各部門比以往更孤立，沒有人承擔協調各團隊繁瑣、吃力不討好的重要工作。

2025 年主管崩潰即將上演

明年大扁平化趨勢將繼續，對剩下主管是場災難。職場健康促進平台 meQuilibrium 調查，多年未解決的職業倦怠、過度工作和有缺陷支援系統後，2025 年「主管崩潰」將襲擊職場，就像市場崩盤，會看到主管幸福感、績效及繼續引領變革的能力均大幅下降。

人力資源平台 Glassdoor 也指出，今年員工情緒全面下滑，但中階管理人員信心跌至有史以來最差。Glassdoor 首席經濟學家表示，這是因「中階管理者得用更少資源要做更多事的壓力」，目睹中階管理人員被裁員，留下主管「對雇主的前景越來越悲觀」。

職業倦怠加劇，企業可能很快就會面臨中階管理人員短缺，且低階員工也不願擔任管理職。調查發現，近四分之三 Z 世代員工寧願以個人貢獻者身分前進，也不願升遷成主管。

職涯專家認為，中階管理人員不滿情緒最危險，因為快樂、善於鼓舞人心的主管是整個組織成功的「關鍵力量倍增器」，好主管對整個組織都有好處，包括提高生產力、創新能力，以及員工整體健康，即使 AI 系統也無法完全取代人類管理優勢。專家警告，主管壓力需要重視，因為企業承受不起失去中階主管的後果。

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